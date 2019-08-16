«Алтайкрайэнерго» напоминает: фруктовым деревьям не место в охранных зонах ЛЭП!

По статистике за шесть месяцев 2019 года на территории обслуживания «Алтайкрайэнерго» порядка 19% всех отключений воздушных линий электропередачи 0,4 кВ были вызваны падением на провода веток деревьев. С целью сокращения подобных инцидентов сетевая компания только за этот период расчистила от древесной поросли до 76,3 га просек. Однако, проблема не теряет актуальности, особенно в отношении линий, проходящих в непосредственной близости от частных домовладений или дач. Приближается осень, а значит и непогода. Запутавшиеся в проводах во время ветра ветки плодовых деревьев могут создать угрозу надежному электроснабжению потребителей.

Существует ряд элементарных правил, которыми некоторые садоводы и огородники почему-то пренебрегают, а зря, ведь несоблюдение их может привести к плачевным результатам. Компания «Алтайкрайэнерго» напоминает правила содержания охранных зон ЛЭП для владельцев частных домовладений и дач.

Следует помнить, что правильное расположение фруктовых деревьев обеспечит безопасность и комфорт как для вас, так и для ваших насаждений на долгие годы. Обязательно осмотрите территорию вокруг своего дома или дачи. Один из главных факторов, на который при этом необходимо обратить внимание, — расположение наземных коммуникаций. К ним относятся линии электропередачи, телевизионные и телефонные кабели и т. д. Вы должны помнить, что близи с наземными коммуникациями нельзя высаживать плодовые и другие высокие деревья. Одной из самых распространенных ошибок, допускаемых при озеленении территории, является посаженные слишком близко к ЛЭП и плотно друг к другу деревья и кустарники. При хорошем уходе яблони и груши растут гораздо быстрее, чем ожидалось при их посадке. Их стволы, как правило, имеют раскидистые кроны с сильными и крепкими ветвями, растущими вдоль всего ствола. Основная опасность в соседстве таких деревьев с воздушными линиями состоит в том, что по их ветвям любят лазать дети, а иногда и взрослые, собирая долгожданный урожай. При приближении к проводам они могут получить травмы, к сожалению, довольно часто несовместимые с жизнью.

Фруктовым деревьям не место в охранных зонах ЛЭП! Источник: АО «СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО».

«Алтайкрайэнерго» на территории региона обслуживает свыше 8 тысяч километров линий электропередачи 0,4−10 кВ. Для каждой линии электропередач установлена охранная зона, порядок использования которой определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160. Помните: законодательство гласит, что без письменного согласования с сетевой организации в пределах таких зон запрещены любые работы, в том числе посадка и вырубка деревьев и кустарников. В случае если на вашем участке от ветвей деревьев до проводов ЛЭП минимальное расстояние, необходимо подать заявку на санитарную обрезку деревьев в филиал сетевой компании, обслуживающий данную территорию.

Справка

Получить дополнительную консультацию о соблюдении правил или сообщить об обнаружении фактов нарушения охранных зон можно по телефону горячей линии АО «СК Алтайкрайэнерго»: 8−800−700−70−83.