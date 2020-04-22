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«Алтайкрайэнерго» рекомендует потребителям пользоваться дистанционными сервисами

В целях защиты клиентов от вирусных инфекций и профилактики заболеваний компания «Алтайкрайэнерго» настоятельно рекомендует своим потребителям пользоваться дистанционными сервисами.

Дистанционные сервисы. QR-код компании «Алтайкрайэнерго».
Дистанционные сервисы. QR-код компании «Алтайкрайэнерго».
АО «Алтайкрайэнерго»

На сегодняшний день на официальном сайте компании АО «Алтайкрайэнерго» (www.altke.ru) доступен широкий спектр услуг. Произвести оплату, передать показания приборов учета, сформировать квитанцию за любой период, посмотреть историю платежей, показаний счётчиков и начислений можно с помощью сервиса «Личный кабинет». Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте энергокомпании, ввести номер лицевого счета, код, расположенный под QR-кодом для оплаты и адрес своей электронной почты. На указанный абонентом электронный адрес придёт письмо с логином и паролем, с помощью которых в дальнейшем будет осуществляться вход в «Личный кабинет». Также произвести оплату за потребленную электрическую энергию можно с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» и личного кабинета платежной системы «Город» Алтайского края.

Кроме этого, для удобства своих клиентов и оперативности взаимодействия с энергетической компанией «Алтайкрайэнерго» внедрило новый сервис — мобильное приложение, работающее на операционной системе Андроид (Android), которое можно установить посредством сервиса «Play Маркет».

Компания «Алтайкрайэнерго» уже давно вышла на создание удобной и прозрачной системы оплаты любого вида услуг. Сложно переоценить удобство оплаты за потребление электроэнергии посредством Интернет-возможностей и безналичного расчета для потребителей, особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Соблюдайте советы медиков, которые настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест. В свою очередь, «Алтайкрайэнерго» благодарит ответственных потребителей, и напоминает о своевременной оплате за потребленную электроэнергию.

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