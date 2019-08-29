«Алтайкрайэнерго»: своевременная оплата счетов за электричество экономит бюджет потребителей

Не оплатившие вовремя за потребленную электроэнергию абоненты получат документы с начисленной пеней в строгом соответствии с Федеральным Законодательством.

Начисление пени производится в рамках активной работы АО «Алтайкрайэнерго» по повышению платежной дисциплины потребителей накануне начала отопительного сезона.

В соответствии Федеральным Законом № 307−ФЗ от 03.11.2015 г. , направленным на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, потребитель, несвоевременно или не полностью оплативший электрическую энергию, обязан уплатить пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

То есть размеры штрафных санкций неплательщикам обойдутся аналогично обслуживанию банковского кредите со ставкой свыше 30% годовых.

Кроме того, юридической службой АО «Алтайкрайэнерго» ведется системная работа, связанная с подачей исковых заявлений для взыскания задолженности с недобросовестных бытовых потребителей электроэнергии. Почти в 100% случаев суд встает на сторону энергетиков. В отношении тех, кто и после судебного решения не погасит долг, возбуждается исполнительное производство, и в счёт погашения долга судебными приставами может быть арестовано имущество неплательщика.

Во избежание начисления пени за несвоевременную оплату электроэнергии «Алтайкрайэнерго» призывает потребителей электроэнергии своевременно и в полном объеме оплачивать потребленные киловатт-часы.