Алтайкрайстат показал, как отличаются цены в Барнауле, Бийске и Рубцовске

Как видно из сравнительной таблицы, по разным позициям цены в городах могут заметно отличаться. Например, килограмм баранины в столице края стоит 323 рубля, в Бийске 348, а в Рубцовске почти 290.
Средняя цена черного чая в Барнауле достигает 635 рублей, в других двух городах он на 70−80 рублей дешевле.
Также из данных статистики можно узнать, что в Бийске самые низкие цены на кроссовки, маргарин, курицу и вермишель. В Рубцовске минимальный средний ценник на подсолнечное масло, творог, сметану, сигареты и телевизоры. В Барнауле доступнее спички, сахар, сливочное масло и пшено.
Посмотреть данные и сравнить цены можно здесь.