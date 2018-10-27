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Алтайкрайстат показал, как отличаются цены в Барнауле, Бийске и Рубцовске

Алтайкрайстат опубликовал средние потребительские цены на товары и услуги по Алтайскому краю. Он сравнил цены на десятки товаров и услуг в трех крупнейших городах региона.

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

Как видно из сравнительной таблицы, по разным позициям цены в городах могут заметно отличаться. Например, килограмм баранины в столице края стоит 323 рубля, в Бийске 348, а в Рубцовске почти 290.

Средняя цена черного чая в Барнауле достигает 635 рублей, в других двух городах он на 70−80 рублей дешевле.

Также из данных статистики можно узнать, что в Бийске самые низкие цены на кроссовки, маргарин, курицу и вермишель. В Рубцовске минимальный средний ценник на подсолнечное масло, творог, сметану, сигареты и телевизоры. В Барнауле доступнее спички, сахар, сливочное масло и пшено.

Посмотреть данные и сравнить цены можно здесь.

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