«Алтайлес» благоустраивает места отдыха в городах и селах, где представлены предприятия компании

Новая подшефная территория появилась в селе Михайловское Михайловского района. Здесь предприятие «Лес Сервис» на долгосрочной основе будет заниматься благоустройством парка, обновлением насаждений, ремонтом и строительством детских площадок.

Глава Михайловского района Евгений Юрьев отметил, что парк находится в центральной части села, где проходят большинство районных и сельских событий.

«Регулярно нужны мероприятия по благоустройству. Поэтому мы рады инициативе „Лес Сервиса“ взять шефство над парком в рамках социального партнерства с администрацией. Сотрудники предприятия смогут профессионально подойти к вопросу замены старых насаждений на новые, а также помогут в ремонте и строительстве детских площадок. Хотелось бы побольше таких инициатив», — подчеркнул Юрьев.

Парк в Михайловском районе. Фото: ЛХК «Алтайлес»

Напомним, для «Лес Сервиса» это не первый подшефный объект. В Ключевском районе на базе предприятия действует Центр досуга, детский городок и Музей леса.

В Угловском районе в селе Шадруха предприятие «Грин-Форс» в рамках социального партнерства с администрацией помогает в обустройстве детской площадки.

Детская площадка в Угловском районе. Фото: ЛХК «Алтайлес»

В городе Камне-на-Оби шефство над парком взял Каменский ЛДК. За несколько месяцев на набережной убрали аварийные деревья, провели планировку территории, посадили цветы, очистили территорию от мусора, реконструировали стелу, установили лавочки и урны. Осенью здесь посадят новые деревья.

Высадка цветов в парке Камня-на-Оби. Фото: ЛХК «Алтайлес»

В Новоалтайске во дворах 4 домов появятся новые деревянные лавочки, которые произвели в Бобровском лесокомбинате.

Лавочки для дворов в Новоалтайске. Фото: ЛХК «Алтайлес»

«По роду своей деятельности я много общаюсь с жителями многоквартирных домов. Люди старшего поколения часто жалуются, что негде посидеть во дворе, подышать свежим воздухом. Не все в состоянии носить табуреты. Администрация новые лавочки не устанавливает, в обязанности управляющих компаний это тоже не входит. Купить лавочки пенсионерам сложно. Поэтому я обратилась за помощью в холдинг „Алтайлес“. Нам привезли 10 красивых, крепких лавочек. Мы их сами покрасим и установим во дворах. Горю от нетерпения увидеть довольных бабушек», — рассказала инспектор по работе с общественностью ООО «ДОУК» (Новоалтайск) Наталья Пайвина.

Благоустройство мест отдыха — приоритетное направление социальной политики компании. Там, где представлены предприятия холдинга «Алтайлес», создаются условия для комфортного проживания и работы.