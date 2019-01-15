«Алтайлес» сертифицировал древесные топливные гранулы по стандарту EN plus

Топливные гранулы, или пеллеты, которые производят на Рубцовском деревоперерабатывающем комбинате (входит в состав ЛХК «Алтайлес» ), прошли необходимую процедуру проверки для получения сертификата EN plus. Шестимиллиметровые топливные гранулы соответствуют высшему классу качества EN plus — А 1.

Процесс сертификации добровольный. Тем не менее, его проходят более чем в 30 странах мира, в том числе и России. EN plus регламентирует физико-химические свойства пеллет, а также контролирует их качество на каждом этапе — от сырья до конечного потребителя. Сертификат выдается сроком на три года. Затем пролонгируется при условии ежегодного мониторинга качества.

Владимир Ширяев,

исполнительный директор Рубцовского ЛДК:

Сертификат по EN plus гарантирует высокие стандарты выпускаемой продукции. В ближайшее время мы планируем сертифицировать еще один вид пеллет — восьмимиллиметровые топливные гранулы. Рынок биотоплива активно развивается в России. Спрос на пеллеты объясняется рядом факторов, среди которых — экологическая чистота, низкая зольность, высокая теплотворность, возможность использования этого топлива в автоматических отопительных системах с минимальным участием человека.

Рубцовский ЛДК запустил завод по производству пеллет в начале 2018 года. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год. В качестве сырья используются отходы производства в виде опилок — до 60 тысяч кубометров в год. Продукция, как альтернатива традиционным видам топлива — углю, дровам и газу, ориентирована на внутренний российский рынок.

Пеллеты. архив ЛХК «Алтайлес»

Справка

Развитие биоэнергетики — приоритетное направление работы лесной холдинговой компании «Алтайлес». В 2018 году компания запустила второй цех по производству еще одного вида биотоплива — древесных брикетов, известных как «евродрова». Предприятие находится в с. Павловске. Еще раньше, в 2014 году, цех по брикетам запустили в с. Новичихе Новичихинского района. Напомним, в 2014 году компания «Алтайлес» стала победителем Международного конкурса «Экологичное развитие — Evolution Awards 2014» в номинации «Лучшая компания — производитель альтернативной энергии».