На протяжении почти четверти века сотрудники предприятия «БИО-БАН» (Большая Инновационная Область — Биология, Агротехника и Наука) занимаются разработкой и внедрением новейших технологий в области продовольственной и экологической безопасности.

Компания «БИО-БАН» является основателем теории и практики экологически чистого земледелия не только в России, но и за рубежом.

Под экологически чистым земледелием нужно понимать земледелие, основанное на препаратах с повышенной экологичностью, либо экологически чистых, созданных из сырья естественно природного происхождения с повышенной экологичностью, либо экологически чистого на основе гуминовых кислот и микробиологии, влияющих на биохимические, микробиологические процессы, происходящие в почве и растениях на естественно природном фоне, направленные на укрепление здоровья людей и улучшение генофонда нации, то есть это природоподобные технологии.

Прошу заметить, речь не идет о гуматах, гуминовых веществах, речь идет о ЧИСТЫХ гуминовых кислотах. В соответствии с международным ГОСТом № 34103−2017 продукция, выращенная на ГУМАТАХ, в категорию органического земледелия не входит.

Создана система и практика в экологически чистом земледелии. В основе экологически чистого земледелия лежат препараты с повышенной экологичностью или экологически чистые: сухие торфо-гуминовые удобрения (далее — СТГУ) «Алтайская ФЛОРА» и «Алтайский ФИТОП ФЛОРА-С» — препараты нового поколения, созданные на основе чистых гуминовых кислот и микробиологии, не имеющие аналогов в мировой практике.

Направление в экологически чистом земледелии

Подготовка почвы. Восстановить структуру почвы и повысить ее плодородие; Создать из неплодородного слоя почвы плодородный слой. Снизить радиационный фон , повысив тем самым экологические свойства почвы. Перевести тяжелые металлы в инертную , недоступную для растений форму. В кратчайшие сроки восстановить почвенное плодородие после природных и антропогенных катаклизмов. Повысить урожайность сельскохозяйственных культур в районах , бедных водой , за счет увеличения степени аэрации , а также объемного содержания воды в почве. Ускорить нейтрализацию химически агрессивных веществ и ядовитых промышленных отходов. Подготовка семян. Производится выбраковка семян на микробиологическом уровне. Повышается всхожесть , энергия прорастания , корневая система увеличивается в 1,7−2 раза. Выращивание рассады. Защита от болезней , повышение иммунной системы , повышение стрессоустойчивости , приживаемости растений. Ускорить процесс адаптации растений к конкретным почвенно-климатическим условиям , что позволяет расширить сортовой ассортимент растений. Корневые и некорневые подкормки. Растения 85−90% подкормок получают через листья и только 10−15% - через корневую систему. Профилактика и борьба с болезнями Внутренняя обработка теплиц. Решить проблему восстановления и функционирования теплиц , в том числе исключить необходимость замены и термической обработки грунта в теплице. Обработка хранилищ и урожая. Повысить иммунитет животных , а следовательно , снизить необходимость применения в животноводстве антибиотиков и прочих лекарственных препаратов , оказывающих отрицательное влияние на качество продукции животноводства. Повысить питательную ценность кормов в животноводстве. Применение препаратов среди диких животных , птиц , рыб и т. д. с целью снижения санитарно-эпидемиологической напряженности в местах их обитания. Защита пчел и повышение их работоспособности. Повысить устойчивость иммунной системы пчел к заболеваниям , защитить от аскосфероза и т. д., повысить активность в период их взятка , защитить рамки и ульи от плесневого грибка и гнили. Защита рыб и повышение их активности. Повысить жизнеспособность икры и мальков в искусственных и естественных водоемах , увеличить прирост молоди рыбы за 50 дней на 25−36% в сравнении с контролем. Закрепить береговую линию водоемов. Остановить опустынивание земель. Нейтрализовать последствия разливов нефти и нефтепродуктов. Снизить санитарно-эпидемиологическую обстановку в местах скопления людей и животных , в том числе в курортных зонах. Не будем забывать , что главной задачей экологически чистого земледелия остается здоровье человека и улучшение генофонда нации. Применение гуминовых кислот в косметологии , медицине и т. д.

На предприятии осуществляется контроль за качеством продукции по стандартам согласно нормативным актам РФ и международным. Торфо-гуминовые удобрения по своему качеству и эффективности не имеют аналогов в России и за рубежом, отвечают требованиям Европейской организации качества (EOQ). Препараты защищены патентами Российской Федерации, включены в Государственный реестр РФ применяются для всех видов растений и культур во всех природно-климатических зонах.

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Президент компании Боярский Н. М.