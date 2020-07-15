Компания «БИО-БАН» является основателем теории и практики экологически чистого земледелия не только в России, но и за рубежом.
Под экологически чистым земледелием нужно понимать земледелие, основанное на препаратах с повышенной экологичностью, либо экологически чистых, созданных из сырья естественно природного происхождения с повышенной экологичностью, либо экологически чистого на основе гуминовых кислот и микробиологии, влияющих на биохимические, микробиологические процессы, происходящие в почве и растениях на естественно природном фоне, направленные на укрепление здоровья людей и улучшение генофонда нации, то есть это природоподобные технологии.
Прошу заметить, речь не идет о гуматах, гуминовых веществах, речь идет о ЧИСТЫХ гуминовых кислотах. В соответствии с международным ГОСТом № 34103−2017 продукция, выращенная на ГУМАТАХ, в категорию органического земледелия не входит.
Создана система и практика в экологически чистом земледелии. В основе экологически чистого земледелия лежат препараты с повышенной экологичностью или экологически чистые: сухие торфо-гуминовые удобрения (далее — СТГУ) «Алтайская ФЛОРА» и «Алтайский ФИТОП ФЛОРА-С» — препараты нового поколения, созданные на основе чистых гуминовых кислот и микробиологии, не имеющие аналогов в мировой практике.
Направление в экологически чистом земледелии
- Подготовка почвы. Восстановить структуру почвы и повысить ее плодородие; Создать из неплодородного слоя почвы плодородный слой. Снизить радиационный фон, повысив тем самым экологические свойства почвы. Перевести тяжелые металлы в инертную, недоступную для растений форму.
- В кратчайшие сроки восстановить почвенное плодородие после природных и антропогенных катаклизмов.
- Повысить урожайность сельскохозяйственных культур в районах, бедных водой, за счет увеличения степени аэрации, а также объемного содержания воды в почве.
- Ускорить нейтрализацию химически агрессивных веществ и ядовитых промышленных отходов.
- Подготовка семян. Производится выбраковка семян на микробиологическом уровне. Повышается всхожесть, энергия прорастания, корневая система увеличивается в 1,7−2 раза.
- Выращивание рассады. Защита от болезней, повышение иммунной системы, повышение стрессоустойчивости, приживаемости растений.
- Ускорить процесс адаптации растений к конкретным почвенно-климатическим условиям, что позволяет расширить сортовой ассортимент растений.
- Корневые и некорневые подкормки. Растения 85−90% подкормок получают через листья и только 10−15% - через корневую систему.
- Профилактика и борьба с болезнями
- Внутренняя обработка теплиц. Решить проблему восстановления и функционирования теплиц, в том числе исключить необходимость замены и термической обработки грунта в теплице.
- Обработка хранилищ и урожая.
- Повысить иммунитет животных, а следовательно, снизить необходимость применения в животноводстве антибиотиков и прочих лекарственных препаратов, оказывающих отрицательное влияние на качество продукции животноводства. Повысить питательную ценность кормов в животноводстве.
- Применение препаратов среди диких животных, птиц, рыб и т. д. с целью снижения санитарно-эпидемиологической напряженности в местах их обитания.
- Защита пчел и повышение их работоспособности. Повысить устойчивость иммунной системы пчел к заболеваниям, защитить от аскосфероза и т. д., повысить активность в период их взятка, защитить рамки и ульи от плесневого грибка и гнили.
- Защита рыб и повышение их активности. Повысить жизнеспособность икры и мальков в искусственных и естественных водоемах, увеличить прирост молоди рыбы за 50 дней на 25−36% в сравнении с контролем.
- Закрепить береговую линию водоемов.
- Остановить опустынивание земель.
- Нейтрализовать последствия разливов нефти и нефтепродуктов.
- Снизить санитарно-эпидемиологическую обстановку в местах скопления людей и животных, в том числе в курортных зонах.
- Не будем забывать, что главной задачей экологически чистого земледелия остается здоровье человека и улучшение генофонда нации.
- Применение гуминовых кислот в косметологии, медицине и т. д.
На предприятии осуществляется контроль за качеством продукции по стандартам согласно нормативным актам РФ и международным. Торфо-гуминовые удобрения по своему качеству и эффективности не имеют аналогов в России и за рубежом, отвечают требованиям Европейской организации качества (EOQ). Препараты защищены патентами Российской Федерации, включены в Государственный реестр РФ применяются для всех видов растений и культур во всех природно-климатических зонах.
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