Алтайская гречка отмечена Российским Знаком качества

28 мая на 10-м Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2024» компания была награждена престижным «Знаком качества» за несколько видов продукции. Гречневая крупа и хлопья овсяные Геркулес торговой марки «Гудвилл» признаны товаром повышенного качества, так как показатели отвечают требованиям опережающих стандартов Роскачества. В крупах важно обращать внимание не только на крупность, сорность, а еще и учитывать показатели, которые не доступны нашему глазу, но имеют влияние на наше здоровье. Стоит отметить, что знак качества за гречневую крупу компания получает с 2017 года, а за хлопья овсяные Геркулес с 2020 года.

Награда «Знак качества». Фото: АО "Алтайская крупа".

Агрохолдинг Гудвилл обеспечивает качество и экологическую безопасность зерна, начиная с отбора семян и заканчивая поставкой продукции в магазины. Поля «Гудвилл» расположены в предгорьях Алтая, которые удалены от магистральных дорог и промышленных предприятий, что делает их идеальным местом для выращивания зерновых культур.

Крупа гречневая ТМ "Гудвилл". Фото: АО "Алтайская крупа".

Получить право использования «Знака качества» на своих товарах - это большая честь, оно предоставляется на три года. Кроме того, производители имеют привилегию использования знака «Сделано в России» с изображением соответствия - трехцветная «птичка». Агрохолдинг благодарит потребителей за проявленное ими доверие к продукции торговой марки «Гудвилл». Стабильное качество и забота об экологии - важные принципы, которыми руководствуется компания, и эти награды становятся подтверждением их безупречной работы.

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