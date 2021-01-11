Алтайская компания подарила УАЗ «Патриот» сотруднику месяца

Компания «АлтайАгроСектор» наградила лучшего сотрудника месяца автомобилем УАЗ «Патриот». Андрей Косолапов, специалист зернового отдела, осуществил наибольший объем закупок за декабрь, за что и был вознагражден.

Новый год с автомобилем

В начале декабря «АлтайАгроСектор» устроил «гонку» между сотрудниками. Задача — продать как можно больше тонн зерна. Победителю — УАЗ «Патриот». В конце месяца подвели итоги.

Максим Худорожков , директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор». Анна Зайкова

Максим Худорожков,

директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор»:

— Для поднятия мотивации мы решили учредить небольшой призовой фонд и устроили «гонку». Ребята старались, здорово повысились мотивация, рабочий дух, с утра до вечера работали, результат впечатляющий, несмотря на плохой месяц — в декабре, как правило, зерно покупают в меньших количествах.

Артем Петрушин , коммерческий директор компании «АлтайАгроСектор». Анна Зайкова

Победителем стал Андрей Косолапов, который работает в компании не больше года, но это не помешало ему стать лучшим. Артем Петрушин, коммерческий директор, рассказал, что Косолапову удалось оторваться от ближайшего конкурента на 100 тонн. С его точки зрения, победитель достиг такого результата благодаря большому усердию — Косолапов оставался работать после смены, — и, конечно же, целеустремленности. С Петрушиным согласен и Максим Худорожков, руководитель компании.

Компания «АлтайАгроСектор» наградила сотрудника автомобилем УАЗ «Патриот». Анна Зайкова

Максим Худорожков,

директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор»:

— Воля к победе была — это главное, Андрей у нас самый целеустремленный.

Скромный победитель

Сам Косолапов скромно замечает, что ему, пожалуй, повезло больше, чем остальным. Победитель добавил, что в начале «гонки» «не было ощущения, что тебя ждет такой дорогой приз», но к середине месяца мотивация кратно увеличилась.

Андрей Косолапов,

специалист зернового отдела компании «АлтайАгроСектор»:

— «Гонка» была очень напряженная — коллеги довольно сильные. Очень рад, что удалось победить, это было не просто.

Косолапов отметил, что несмотря на соревнование, в коллективе все помогали друг другу.

Поверить сложно

Когда Косолапову вручили ключи от «Патриота», он не мог поверить, что автомобиль теперь принадлежит ему, и «буквально не понимал, что происходит». Победитель добавил, что и дальше продолжит развивать компанию.

Справка

Группа компаний «АлтайАгроСектор» была создана в 2010 году. Она занимается закупом и реализацией сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке Алтайского края. «АлтайАгроСектор» — одна из самых быстрорастущих компаний в своем сегменте.

Компания стремится предложить оптимальные закупочные цены, удобные схемы работы и оплаты, автомобильный транспорт, который оперативно доставит груз по назначению в полной сохранности и точно в срок.

Стратегия компании — приоритетная закупка зерна непосредственно у сельхозпроизводителей.

Ее цели — развитие честных и открытых взаимоотношений с партнерами и клиентами, а также постоянное совершенствование качества услуг и продукции.