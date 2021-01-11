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Алтайская компания подарила УАЗ «Патриот» сотруднику месяца

Компания «АлтайАгроСектор» наградила сотрудника автомобилем УАЗ «Патриот».
Компания «АлтайАгроСектор» наградила сотрудника автомобилем УАЗ «Патриот».
Анна Зайкова

Компания «АлтайАгроСектор» наградила лучшего сотрудника месяца автомобилем УАЗ «Патриот». Андрей Косолапов, специалист зернового отдела, осуществил наибольший объем закупок за декабрь, за что и был вознагражден.

Новый год с автомобилем

В начале декабря «АлтайАгроСектор» устроил «гонку» между сотрудниками. Задача — продать как можно больше тонн зерна. Победителю — УАЗ «Патриот». В конце месяца подвели итоги.

Максим Худорожков, директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор».
Максим Худорожков, директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор».
Анна Зайкова

Максим Худорожков,
директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор»:

— Для поднятия мотивации мы решили учредить небольшой призовой фонд и устроили «гонку». Ребята старались, здорово повысились мотивация, рабочий дух, с утра до вечера работали, результат впечатляющий, несмотря на плохой месяц — в декабре, как правило, зерно покупают в меньших количествах.

Артем Петрушин, коммерческий директор компании «АлтайАгроСектор».
Артем Петрушин, коммерческий директор компании «АлтайАгроСектор».
Анна Зайкова

Победителем стал Андрей Косолапов, который работает в компании не больше года, но это не помешало ему стать лучшим. Артем Петрушин, коммерческий директор, рассказал, что Косолапову удалось оторваться от ближайшего конкурента на 100 тонн. С его точки зрения, победитель достиг такого результата благодаря большому усердию — Косолапов оставался работать после смены, — и, конечно же, целеустремленности. С Петрушиным согласен и Максим Худорожков, руководитель компании.

Компания «АлтайАгроСектор» наградила сотрудника автомобилем УАЗ «Патриот».
Компания «АлтайАгроСектор» наградила сотрудника автомобилем УАЗ «Патриот».
Анна Зайкова

Максим Худорожков,
директор ООО «Торговый Дом «АлтайАгроСектор»:

— Воля к победе была — это главное, Андрей у нас самый целеустремленный.

Скромный победитель

Сам Косолапов скромно замечает, что ему, пожалуй, повезло больше, чем остальным. Победитель добавил, что в начале «гонки» «не было ощущения, что тебя ждет такой дорогой приз», но к середине месяца мотивация кратно увеличилась.

Андрей Косолапов,
специалист зернового отдела компании «АлтайАгроСектор»:

— «Гонка» была очень напряженная — коллеги довольно сильные. Очень рад, что удалось победить, это было не просто.

Косолапов отметил, что несмотря на соревнование, в коллективе все помогали друг другу.

Поверить сложно

Когда Косолапову вручили ключи от «Патриота», он не мог поверить, что автомобиль теперь принадлежит ему, и «буквально не понимал, что происходит». Победитель добавил, что и дальше продолжит развивать компанию.

Справка

Группа компаний «АлтайАгроСектор» была создана в 2010 году. Она занимается закупом и реализацией сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке Алтайского края. «АлтайАгроСектор» — одна из самых быстрорастущих компаний в своем сегменте.

Компания стремится предложить оптимальные закупочные цены, удобные схемы работы и оплаты, автомобильный транспорт, который оперативно доставит груз по назначению в полной сохранности и точно в срок.

Стратегия компании — приоритетная закупка зерна непосредственно у сельхозпроизводителей.

Ее цели — развитие честных и открытых взаимоотношений с партнерами и клиентами, а также постоянное совершенствование качества услуг и продукции.

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