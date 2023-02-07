Алтайская компания предлагает удачный вариант борьбы с весенней распутицей

Что такое дорожные плиты
Плиты дорожные ненапряженные (ПДН) «ЖБИ Сибири» выпускает уже не первый год, существенно нарастив производство. Предназначены они для обустройства постоянных и временных подъездных путей, парковок, промплощадок и других территорий даже со сложными гидрогеологическими условиями.
Плиты дорожные имеют повышенную прочность и износостойкость. Они выдерживают высокие статические и динамические нагрузки. Использовать их можно даже в жестких погодных условиях, при температурах до -45 градусов.
Кирилл Овсянников, генеральный директор компании «ЖБИ Сибири», объясняет: основными заказчиками дорожных плит являются предприятия сельского хозяйства по всей Сибири.
Аграрии используют их в селах для строительства парковочных мест, подъездных путей, полевых станов и ремзон в полях.
Подойдут дорожные плиты и для строительной сферы, которая в период весенней распутицы также нуждается в быстром обустройстве дорожного полотна.
В чем преимущества
Главный плюс дорожных плит — оперативность и простота использования. В отличие от асфальтового покрытия, здесь не нужна трудоемкая подготовка основы и «подушки» из щебня и песка.
Для временных дорожных покрытий ПНД подходят как нельзя лучше — использовать их можно сегодня в одном месте, завтра — в другом.
Демонтаж плит осуществляется с помощью доступной спецтехники. Таким образом использовать их можно в течение всего срока экплуатации — 50 лет.
— Потребительские свойства плит в момент монтажа и демонтажа не теряются, — пояснил Кирилл Овсянников.
Когда лучше покупать
В компании «ЖБИ Сибири» объясняют: возможность предзаказа есть уже сейчас. Затягивать с покупкой не стоит — с 1 апреля в Алтайском крае начинается сезон ограничения движения большегрузного траспорта, это значит, что возможности доставки будут ограничены.
На складах предприятия имеются доступные для продажи дорожные плиты.
Телефон: +7 (3852) 20-22-22
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