7 февраля
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Потребитель

Алтайская компания предлагает удачный вариант борьбы с весенней распутицей

В течение ближайшего месяца у клиентов компании «ЖБИ Сибири» (Барнаульский комбинат железобетонных изделия № 1 им. В.И. Мудрика) есть возможность на выгодных условиях приобрести дорожные плиты. Сделать это лучше сейчас, тогда у производителя будет возможность осуществить доставку в срок и с наименьшими затратами.

Плиты дорожные ненапряженные (ПДН) «ЖБИ Сибири».
Плиты дорожные ненапряженные (ПДН) «ЖБИ Сибири».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Что такое дорожные плиты

Плиты дорожные ненапряженные (ПДН) «ЖБИ Сибири» выпускает уже не первый год, существенно нарастив производство. Предназначены они для обустройства постоянных и временных подъездных путей, парковок, промплощадок и других территорий даже со сложными гидрогеологическими условиями.

Плиты дорожные имеют повышенную прочность и износостойкость. Они выдерживают высокие статические и динамические нагрузки. Использовать их можно даже в жестких погодных условиях, при температурах до -45 градусов.

Кирилл Овсянников, генеральный директор компании «ЖБИ Сибири», объясняет: основными заказчиками дорожных плит являются предприятия сельского хозяйства по всей Сибири.

Аграрии используют их в селах для строительства парковочных мест, подъездных путей, полевых станов и ремзон в полях.

Подойдут дорожные плиты и для строительной сферы, которая в период весенней распутицы также нуждается в быстром обустройстве дорожного полотна.

Плиты дорожные ненапряженные (ПДН) «ЖБИ Сибири».
Плиты дорожные ненапряженные (ПДН) «ЖБИ Сибири».
Фото: Дмитрий Лямзин.

В чем преимущества

Главный плюс дорожных плит — оперативность и простота использования. В отличие от асфальтового покрытия, здесь не нужна трудоемкая подготовка основы и «подушки» из щебня и песка.

Для временных дорожных покрытий ПНД подходят как нельзя лучше — использовать их можно сегодня в одном месте, завтра — в другом.

Демонтаж плит осуществляется с помощью доступной спецтехники. Таким образом использовать их можно в течение всего срока экплуатации — 50 лет.

Кирилл Овсянников.
Кирилл Овсянников.
Фото: Дмитрий Лямзин.

— Потребительские свойства плит в момент монтажа и демонтажа не теряются, — пояснил Кирилл Овсянников.

Когда лучше покупать

В компании «ЖБИ Сибири» объясняют: возможность предзаказа есть уже сейчас. Затягивать с покупкой не стоит — с 1 апреля в Алтайском крае начинается сезон ограничения движения большегрузного траспорта, это значит, что возможности доставки будут ограничены.

На складах предприятия имеются доступные для продажи дорожные плиты.

Телефон: +7 (3852) 20-22-22

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