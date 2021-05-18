Алтайская продукция отправилась в Турцию по уникальному маршруту

Ведущие агропромышленные предприятия Сибири — «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова и «Новосибирскхлебпродукт» — в рамках долгосрочного сотрудничества, первыми в Алтайском крае осуществили отгрузку партии пищевых пшеничных отрубей массой 420 тонн в Турцию по сухопутному транспортному коридору Баку — Тбилиси—Карс.

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Продукция «Алейскзернопродукта» будет доставлена в адрес покупателя напрямую железнодорожным транспортом, минуя традиционный морской путь по Черному морю. Срок доставки составит примерно 14 дней, что вдвое быстрее мультимодальной перевозки.

Новый маршрут позволит увеличить экспорт продукции предприятия, снизить затраты на транспортировку за счет исключения перевалки грузов в морских портах и фрахт судов.

Реализация технологии прямого железнодорожного сообщения по территории Азербайджана и Грузии стало результатом работы Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, «РЖД-Логистика», железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции, компаний «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и «Новосибирскхлебпродукт».