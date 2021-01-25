Алтайская жилинспекция рассказала, будут ли штрафовать за опоздание с поверкой счетчика

В Алтайском крае — ажиотажный спрос на замену и поверку приборов учета коммунальных услуг. Добиться этого сразу не просто — очереди. Какие суммы предъявят к оплате, если сделать поверку или заменить счетчик не успел? Есть ли для них штрафы? На эти вопросы altapress.ru ответил руководитель инспекции стройжилнадзора края Олег Веремеинко в ходе онлайн-пресс-конференции.

Почему появились очереди

С 1 января в стране отменили мораторий на поверку бытовых счетчиков. Его ввело правительство РФ из-за пандемии коронавируса с 6 апреля 2020 года.

Тогда разрешили передавать показания индивидуальных счетчиков воды, электричества, газа и тепла, даже если срок их поверки к 6 апреля истек. И коммунальные компании обязаны были эти показания принимать.

Но с начала 2021 года счетчики с истекшим сроком поверки снова считаются вышедшими из строя, их показания не принимаются. За прошлый год скопилось много таких приборов учета — отсюда и очереди в компаниях, которые делают их поверку или замену.

Счетчики воды. СС0.

Сколько начислят , если не поверят

Итак, межповерочный интервал вашего счетчика истек. Прибор считается выбывшим из строя. Чтобы вновь платить по его показаниям, надо его поверить или заменить.

Но из-за очередей вы не успели это сделать. Как вам посчитают коммунальные платежи?

«По истечении межповерочного интервала управляющая компания будет насчитывать объем потребленного ресурса не по показаниям счетчика, а в соответствии с установленными правилами предоставления коммунальных услуг», — объяснил Олег Веремеинко.

По этим правилам, начислять будут по среднемесячному потреблению за последние полгода. Никакие штрафы за это не предусмотрены, подчеркнул глава краевой инспекции.

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Сколько времени дают на замену или поверку

На приведение счетчика в соответствие требованием дается три месяца — январь, февраль, март.

За это время надо либо поверить его, либо заменить. Некоторые коммунальные компании (например, «Барнаульский водоканал») предоставляют услугу поверки (ее проводит подрядчик с аккредитацией) или готовы заменить его.

Другие (например, «Барнаульская горэлектросеть») сообщили, что тоже готовы заменить прибор учета — в данном случае электросчетчик. А вот чтобы его поверить, его надо демонтировать и отвезти в Центр стандартизации и метрологии.

Кстати, не забывайте проверить, аккредитованы ли организации на право проведения поверки — это можно сделать на сайте Росаккредитации. Но для этого надо запросить у этой организации ИНН.

Счетчик СС0

Если не успеешь заменить за три месяца

Если и за эти три месяца вы не успеете решить проблему счетчика, вам начислять по нормативу потребления с коэффициентом 1,5.

В «Барнаульской горэлектросети» в начале января сообщали, что жильцы стандартной двушки по нормативу будет переплачивать за свет около 1 тыс. рублей в месяц.