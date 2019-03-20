Алтайские абоненты Tele2 довольны сервисом в салонах связи оператора.

Tele2 подвела итоги развития сети дистрибуции в Алтайском крае в 2018 году. Компания сделала ставку на развитие фирменной розницы в регионе. Общее число точек продаж и обслуживания клиентов Tele2 достигло тридцати.

Сегодня на территории региона действует 18 фирменных салонов и 12 модулей обслуживания, в которых клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и получить подробную консультацию, приобрести смартфон или воспользоваться дополнительными услугами — от страхования до денежных переводов. 2 салона связи и 2 новых мобильных модуля Tele2 открыла в 2018 году.

С развитием розницы Tele2 растет и эффективность обслуживания. За прошлый год готовность клиентов оператора в Алтайском крае рекомендовать его салоны связи после посещения выросла на 7 п.п. — до 53%.

В 2018 году жители Алтайского края чаще всего обращались в салоны связи Tele2 за подключением к сети оператора. В числе других популярных причин обращений действующих клиентов — подбор подходящего тарифного плана, замена SIM-карты в связи с блокировкой или утерей, запрос PIN/PUK-кодов для активации SIM-карты, а также корректировка и актуализация персональных данных. Кроме того, клиенты Tele2 все чаще приобретают мобильные устройства и аксессуары именно в фирменных салонах оператора.

Развивая альтернативную дистрибуцию, компания сосредоточила внимание на продвижении интернет-магазина. В четвертом квартале 2018 года количество подключений через онлайн-платформу оператора увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также свои позиции укрепили и другие альтернативные каналы продаж — отделения «Почты России», салоны «Ростелеком — Розничные сети», «Связной», «Евросеть», а также магазины электроники «Эльдорадо», «М.Видео», «ДНС».