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Алтайские абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом за границей

Tele2 обновила тарифный план «Премиум» для жителей Алтайского края. За прежнюю абонентскую плату — 1100 рублей в месяц — все пользователи тарифа получают не только большой пакет минут и гигабайтов, но и возможность бесплатно пользоваться мобильным интернетом в заграничных поездках.

Алтайские абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом за границей
Алтайские абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом за границей
Архив компании Tele2

Пользователям тарифа «Премиум» в Алтайском крае доступно 40 Гб интернет-трафика, две тысячи минут для звонков на любые номера России, безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов и обслуживание на выделенной линии 711. Абонентская плата составляет, как и прежде, 1100 рублей в месяц.

В зарубежных поездках абоненты могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в плату по тарифу уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей». Первые 200 Мб в сутки будут предоставляться без ограничения скорости. Дополнительная плата при использовании интернета за границей не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволит клиентам Tele2 из Барнаула свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Клиентам на тарифе «Премиум», как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность всегда оставаться на связи с сервисом «SOS-пакет», который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом и отрицательном балансе.

Николай Лапшин,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

При формировании тарифных предложений мы всегда учитываем запросы и предпочтения наших абонентов. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-активности наших клиентов в заграничных путешествиях. Например, число абонентов, выезжавших за границу в период майских праздников с 1 по 12 мая, выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика — в 3,5 раза. Абоненты Tele2 из Барнаула посетили 73 страны, самыми популярными из которых стали Казахстан, Китай, Турция, Вьетнам, Грузия. В канун сезона отпусков бесплатная опция «Безлимитный интернет» позволит абонентам премиального тарифа не ограничивать себя в использовании интернета за рубежом.

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