Алтайские абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом за границей

Tele2 обновила тарифный план «Премиум» для жителей Алтайского края. За прежнюю абонентскую плату — 1100 рублей в месяц — все пользователи тарифа получают не только большой пакет минут и гигабайтов, но и возможность бесплатно пользоваться мобильным интернетом в заграничных поездках.

Пользователям тарифа «Премиум» в Алтайском крае доступно 40 Гб интернет-трафика, две тысячи минут для звонков на любые номера России, безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов и обслуживание на выделенной линии 711. Абонентская плата составляет, как и прежде, 1100 рублей в месяц.

В зарубежных поездках абоненты могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в плату по тарифу уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей». Первые 200 Мб в сутки будут предоставляться без ограничения скорости. Дополнительная плата при использовании интернета за границей не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволит клиентам Tele2 из Барнаула свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Клиентам на тарифе «Премиум», как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность всегда оставаться на связи с сервисом «SOS-пакет», который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом и отрицательном балансе.

Николай Лапшин,

коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае: