Алтайские аграрии получили от Россельхозбанка более 3 млрд рублей с начала 2020 года

Кредитные средства использовались в основном на пополнение оборотных средств, сезонные полевые работы, приобретение сельхозтехники и животных, модернизацию производственных площадей.

Посевная проходит штатно, несмотря на то, что погодно-климатические условия в этом году заставили раньше зайти в поле и начать посевную. Были небольшие проблемы, связанные с поставщиками, с ГСМ из-за коронавируса, но они были буквально за неделю урегулированы. Сейчас все проходит планово, без ажиотажа. Все культуры посеяли раньше времени. Вопросов по деньгам фермеры не задают, на этом направлении тоже механизм отлажен. Мы дружим с Россельхозбанком, потому что видим, как он откликается на запросы крестьян, ведет упрощение процедур, улучшает качество предложений для ведения сельского хозяйства, команда молодая, все в движении, поэтому работаем вместе.