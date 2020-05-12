Алтайские аграрии получили от Россельхозбанка более 3 млрд рублей с начала 2020 года

Кредитные средства использовались в основном на пополнение оборотных средств, сезонные полевые работы, приобретение сельхозтехники и животных, модернизацию производственных площадей.
Александр Вайс,
исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края:
Посевная проходит штатно, несмотря на то, что погодно-климатические условия в этом году заставили раньше зайти в поле и начать посевную. Были небольшие проблемы, связанные с поставщиками, с ГСМ из-за коронавируса, но они были буквально за неделю урегулированы. Сейчас все проходит планово, без ажиотажа. Все культуры посеяли раньше времени. Вопросов по деньгам фермеры не задают, на этом направлении тоже механизм отлажен. Мы дружим с Россельхозбанком, потому что видим, как он откликается на запросы крестьян, ведет упрощение процедур, улучшает качество предложений для ведения сельского хозяйства, команда молодая, все в движении, поэтому работаем вместе.
Николай Бойко,
директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:
Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса планирует не только сохранить объем финансирования отрасли в Алтайском крае и Республике Алтай не ниже уровня 2019 года, но и существенно его нарастить, в том числе за счет льготного кредитования. Несмотря на непростое для граждан страны время, РСХБ делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование сельхозпроизводителей, в том числе на проведение сезонных работ. Последовательное увеличение темпов кредитования будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России, развитию малого бизнеса на селе и повышению уровня жизни на этих территориях.
В целом по России РСХБ за первый квартал 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12%. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 млрд рублей, краткосрочных — 303 млрд рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76%. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 млрд рублей.
Сохранение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств.
АО «Россельхозбанк»