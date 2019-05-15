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Алтайские депутаты интересуются мнением жителей о продаже алкоголя после 21:00

На общественное обсуждение в Алтайском крае вынесли инициативу о продлении времени продажи алкоголя, сообщает пресс-служба АКЗС. Депутаты считают, что такие изменения сократят число псевдобаров.

Алкоголь.
Алкоголь.

Законопроект рассмотрят на июньской сессии АКЗС, а пока парламентарии рассчитывают узнать мнение жителей. Продажу алкоголя планируют разрешить с 9:00 до 23:00, вместо 21:00.

Ожидается, что это создаст «предпосылки для уменьшения количества предприятий, имитирующих деятельность по оказанию услуг общественного питания», а также дополнительные поступления в бюджет от магазинов через ЕГАИС.

Как направить свои предложения, а также посмотреть опросный лист можно на сайте АКЗС.

Напомним, чтобы снизить число «пивных точек» в домах, в 2016 году ввели норму, которая ограничила продажу алкоголя в ночное время. После этого несколько заведений закрылось. Но в 2017 году федеральный законодатель забрал полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита.

В АКЗС считают, если разрешить торговлю алкоголем до 23:00 (как по федеральному закону) в магазинах, то «псевдобары» будут не так популярны у населения.

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