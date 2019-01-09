Алтайские энергетики обеспечили бесперебойное электроснабжение в праздничные дни

Действия персонала производственных отделений и районов электрических сетей были подчинены одной главное задаче: не допустить в новогодние каникулы сбоев в электроснабжении потребителей. К оперативному реагированию были готовы 259 бригад численностью 1232 человека и 455 единиц техники. В арсенале энергетиков — 20 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 1662 кВт. Для резервного энергоснабжения мест с массовым пребыванием людей во время новогодних праздников были подключены 13 дизель-генераторных установок.
Особое внимание уделялось зимним рекреационным объектам края. Все курорты федерального и регионального значения, зоны активного отдыха и народных гуляний, а также аэропорты, вокзалы находились под постоянным контролем.
Специалисты Алтайэнерго прошли дополнительный инструктаж и разработали наиболее удобные и быстрые маршруты доставки аварийно-восстановительных бригад, материалов и техники, с учетом ландшафтных и климатических особенностей территории. В декабре прошли внеочередные тренировки с персоналом предприятия по проверке готовности к внештатным ситуациям.
Такой комплекс мер, а также благоприятная погода способствовали тому, что на всей территории Алтайского края новогодние праздники прошли без нарушения энергоснабжения.