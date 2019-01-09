Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
20

Алтайские энергетики обеспечили бесперебойное электроснабжение в праздничные дни

Серьезных нарушений энергоснабжения во время новогодних праздников в Алтайском крае не допущено. Свыше 1200 специалистов филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» обеспечивали бесперебойную работу электросетевого комплекса региона в праздничные дни.

Действия персонала производственных отделений и районов электрических сетей были подчинены одной главное задаче: не допустить в новогодние каникулы сбоев в электроснабжении потребителей. К оперативному реагированию были готовы 259 бригад численностью 1232 человека и 455 единиц техники. В арсенале энергетиков — 20 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 1662 кВт. Для резервного энергоснабжения мест с массовым пребыванием людей во время новогодних праздников были подключены 13 дизель-генераторных установок.

Особое внимание уделялось зимним рекреационным объектам края. Все курорты федерального и регионального значения, зоны активного отдыха и народных гуляний, а также аэропорты, вокзалы находились под постоянным контролем.

Специалисты Алтайэнерго прошли дополнительный инструктаж и разработали наиболее удобные и быстрые маршруты доставки аварийно-восстановительных бригад, материалов и техники, с учетом ландшафтных и климатических особенностей территории. В декабре прошли внеочередные тренировки с персоналом предприятия по проверке готовности к внештатным ситуациям.

Такой комплекс мер, а также благоприятная погода способствовали тому, что на всей территории Алтайского края новогодние праздники прошли без нарушения энергоснабжения.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость