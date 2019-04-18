Алтайские энергетики перешли в особый режим работы

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» объявил о переходе в особый режим работы. В регионе действует штормовое предупреждение. Наблюдается ухудшение погоды: сильный порывистый ветер, снег, метель. Алтайские энергетики мобилизовали силы и средства для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений. Еще днем 17 апреля на совместном заседании оперативного Штаба МРСК Сибири после получения предупреждения о штормовом прогнозе в филиале был введен режим повышенной готовности.

Во всех семи производственных отделениях филиала «Алтайэнерго» в «боевой» готовности находится 267 бригад, 1274 человека и 458 единиц техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально-значимых объектов к работе готовы 20 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 1662 кВт. Усилен состав дежурных диспетчерских служб.

Локальные технологические нарушения, возникающие в зоне обслуживания, энергетики ликвидируют максимально оперативно. Там, где возможно, потребители запитываются по резервным схемам, в том числе с использованием РИСЭ. В настоящее время в ликвидации последствий непогоды задействованы 26 бригад, в составе которых 75 человек и 35 единиц техники, в том числе 7 РИСЭ. Работы ведутся в 9 районах края. В основном в зоне обслуживания Белокурихинских, Восточных и Северо-Восточных электрических сетей.

В «Алтайэнерго» и МРСК Сибири работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирским предприятием МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. «Алтайэнерго» напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!