Алтайские энергетики перешли в режим повышенной готовности

В режим повышенной готовности переведены все силы и средства филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» чтобы не допустить массовых отключений электроэнергии. Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае из-за аномальных холодов.