Алтайские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Последний месяц зимы начался со штормового предупреждения Алтайского ЦГМС о неблагоприятных погодных условиях. Понижение минимальной температуры воздуха ожидается 1−2 и в период с 5 по 8 февраля — от -33 до -38оС, местами по краю до -39оС и даже -44оС.
Нагрузка на электросетевой комплекс в условиях низких температур значительно возрастает. Персонал «Алтайэнерго» готов обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей в период пиковых понижений температуры.
До прекращения действия штормового предупреждения в зоне обслуживания филиала приостанавливаются все плановые работы. Ведется контроль технического состояния оборудования. К оперативному реагированию готовы 259 аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных транспортом, необходимой техникой. В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона подготовлены к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечивают электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей на время устранения технологического нарушения.
В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.
В особом режиме работает контакт — центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.