Алтайские энергетики провели оперативные работы по восстановлению качества энергоснабжения Чарышского района

Для того чтобы не допустить аварийного отключения объекта, линию вывели в ремонт. Несмотря на очень низкую температуру воздуха, было принято решение о проведении необходимых срочных мероприятий, что позволило предотвратить более серьезные проблемы с энергоснабжением района.