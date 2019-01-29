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Алтайские энергетики провели оперативные работы по восстановлению качества энергоснабжения Чарышского района

Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» в оперативном режиме завершил ремонтные работы на линии электропередачи 35 кВ в Чарышском районе. В 17.15 все потребители были запитаны. Выполнение неотложных работ на энергообъекте связано со снижением качества электроснабжения территории.

Николай Пантелеев,
директор филиала «Алтайэнерго»:

Для того чтобы не допустить аварийного отключения объекта, линию вывели в ремонт. Несмотря на очень низкую температуру воздуха, было принято решение о проведении необходимых срочных мероприятий, что позволило предотвратить более серьезные проблемы с энергоснабжением района.

Александр Климин,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Объем необходимых работ для восстановления качества электроснабжения был определен своевременно. В «Алтайэнерго» были мобилизованы все силы и средства для оперативного решения этой задачи.

В период проведения ремонта «Алтайэнерго» направило в зону действия 16 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для подключения объектов тепло и водоснабжения, социально значимых объектов. При этом одна из установок сразу же после отключения линии электропередачи обеспечила работу системы водоснабжения, от второй специалисты запитали котельную.

Всего в работах было задействовано 11 бригад филиала «Алтайэнерго», в составе которых 37 человек и 17 единиц специальной техники.

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