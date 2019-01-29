Алтайские энергетики провели оперативные работы по восстановлению качества энергоснабжения Чарышского района

Николай Пантелеев,
директор филиала «Алтайэнерго»:
Для того чтобы не допустить аварийного отключения объекта, линию вывели в ремонт. Несмотря на очень низкую температуру воздуха, было принято решение о проведении необходимых срочных мероприятий, что позволило предотвратить более серьезные проблемы с энергоснабжением района.
Александр Климин,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:
Объем необходимых работ для восстановления качества электроснабжения был определен своевременно. В «Алтайэнерго» были мобилизованы все силы и средства для оперативного решения этой задачи.
В период проведения ремонта «Алтайэнерго» направило в зону действия 16 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для подключения объектов тепло и водоснабжения, социально значимых объектов. При этом одна из установок сразу же после отключения линии электропередачи обеспечила работу системы водоснабжения, от второй специалисты запитали котельную.
Всего в работах было задействовано 11 бригад филиала «Алтайэнерго», в составе которых 37 человек и 17 единиц специальной техники.