Алтайские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Персонал Алтайского филиала Россети Сибирь из-за штормового прогноза работает в режиме повышенной готовности. Энергетики оперативно реагируют на все нештатные ситуации в электросетевом комплексе. Все возникающие локальные технологические нарушения на электроустановках устраняются максимально быстро.

Вторые сутки в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории наблюдается сильный, порывистый ветер, осадки в виде дождя.

Во всех семи производственных отделениях Алтайского филиала Россети Сибирь в «боевой» готовности находится оперативный персонал и специальная техника.

На территории присутствия филиала реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры, мобилизованы все силы и средства для устранения последствий непогоды.

Подготовлены к работе резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) для потребителей особых категорий и социально-значимых объектов. В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Алтайским предприятием МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Россети Сибирь напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).