Алтайские энергетики во время ремонтной программы заменят около 90 километров провода ЛЭП и почти три тысячи опор

В этом году особое внимание энергетики будут уделять ремонту линий электропередачи 110 киловольт. Специалисты планируют заменить около 18 тысяч изоляторов, основных несущих элементов, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей края (для сравнения: ремонтной программой 2019 года планировалось заменить чуть более 4 тысяч изоляторов). Из этого количества более 8 тысяч — изоляторы с увеличенным диаметром, предназначенные для защиты от атмосферных воздействий и воздействий птиц на основную гирлянду.

Новая технология этого года — установка специальных гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Они предназначены для молниезащиты воздушных линий электропередачи и являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства и изолятора, и разрядника. Применение такого оборудования позволяет защитить воздушные линии электропередачи от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий. На линиях, наиболее подверженных грозовым перенапряжениям будет установлено более 50 таких устройств.

Во время ремонтной кампании 2020 запланирована замена почти 90 километров провода линий электропередачи 0,4 — 110 кВ, и около трех тысяч опор. На подстанциях отремонтируют около 500 силовых трансформаторов, 1000 выключателей, 464 разъединителя. При этом на разъединителях будет проведена замена 413 устаревших фарфоровых изоляторов на высокотехнологичные полимерные. Отремонтируют и около полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций КТП 6 (10)/0,4кВ.

— Все мероприятия ремонтной программы направлены на снижение количества отключений, связанных с погодными явлениями, на повышение надежности снабжения потребителей электрической энергией. От успешной реализации ремонтной кампании зависит, как мы переживем испытания сибирской зимой, — пояснил начальник управления организации ремонтов Константин Климов.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).