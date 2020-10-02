Алтайские фермеры вынуждены пускать на мясо скот из-за нехватки корма

Владельцы личных подсобных хозяйств начали закалывать скот и продавать его перекупщикам из-за нехватки и дороговизны кормов, сообщают «Вести Алтай».

Недостаток кормов возник из-за засухи на полях. В некоторых районах края трава не вырастала выше 5 см. Например, такая ситуация возникла в предгорье Солонешенского района, где всегда без проблем заготавливали много сена.

Глава Сибирячихинского сельсовета Виктор Васильев рассказал, что обычно заготавливал больше 60 тюков корма — в этом году он едва набрал 34. Для покупки сена требуются десятки тысяч рублей — сумма подъемная не для всех фермеров.

Многие решаются на отчаянный шаг и продают скот перекупщикам — по 20 тыс. рублей за голову. Но вместе с этим они теряют до 10 тыс. ежемесячного дохода.

Тем, кто все-таки решится оставить скот у себя, придется найти не меньше 65 тыс. рублей на содержание хозяйства.