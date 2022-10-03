4 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Алтайские газовики подготовили газовое хозяйство к отопительному сезону 2022−2023 гг.

В соответствии с планом графиком специалисты компании «Газпром газораспределение Барнаул» выполнили техническое диагностирование 61 пункта редуцирования газа, осуществили приборное обследование 611 км газопроводов на герметичность и сплошность изоляции.

Алтайские газовики подготовили газовое хозяйство к отопительному сезону.
Алтайские газовики подготовили газовое хозяйство к отопительному сезону.
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

В полную техническую готовность привели 5089 километров газопровода, 1954 пунктов редуцирования газа. Выполнен текущий ремонт и техническое обслуживание 52 единиц средств автоматизированной система управления технологическим процессом и 515 установок электрохимзащиты, выполнена покраска 49 км газовых сетей, что позволит снизить риск коррозии. Проведено техническое обслуживание запорной арматуры 66 352 распределительных газопроводов.

Кроме того, проведена масштабная плановая замена 9 отключающих устройств и 13 пунктов редуцирования газа в связи с истекшим сроком эксплуатации в городе Барнауле и пригороде, в Новоалтайске, Первомайском и Тальменском районах.

Алтайские газовики подготовили газовое хозяйство к отопительному сезону.
Алтайские газовики подготовили газовое хозяйство к отопительному сезону.
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

Особое внимание газовики уделили профилактике несчастных случаев среди населения при использовании природного газа в быту. Для недопущения аварийных ситуаций по региону проводится ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, ведется пропаганда населения о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования и бережному отношению к потребляемым энергоресурсам.

Роман Правдин,
генеральный директор «Газпром газораспределение Барнаул»:

— Зимой потребители газа должны обеспечиваться природным топливом в необходимом объёме в независимости от показаний термометра. Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду-важная составляющая нашей работы.

В компании «Газпром газораспределение Барнаул» призвали жителей региона в период начала отопительного сезона проверить все газоиспользующее оборудование, пользоваться газом только при открытом окне и соблюдать правила пользования газом в быту, а также не забывать, что ежегодное техническое обслуживание, ремонт, замену газового оборудования может осуществлять только специализированная организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание. Пояснили, что при запахе газа, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая работает круглосуточно по телефону 28−20−04 (АДС по Барнаулу), 8−800−6000−400

Контакты служб АДС в районах >>

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость