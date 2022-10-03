Алтайские газовики подготовили газовое хозяйство к отопительному сезону 2022−2023 гг.

В полную техническую готовность привели 5089 километров газопровода, 1954 пунктов редуцирования газа. Выполнен текущий ремонт и техническое обслуживание 52 единиц средств автоматизированной система управления технологическим процессом и 515 установок электрохимзащиты, выполнена покраска 49 км газовых сетей, что позволит снизить риск коррозии. Проведено техническое обслуживание запорной арматуры 66 352 распределительных газопроводов.
Кроме того, проведена масштабная плановая замена 9 отключающих устройств и 13 пунктов редуцирования газа в связи с истекшим сроком эксплуатации в городе Барнауле и пригороде, в Новоалтайске, Первомайском и Тальменском районах.
Особое внимание газовики уделили профилактике несчастных случаев среди населения при использовании природного газа в быту. Для недопущения аварийных ситуаций по региону проводится ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, ведется пропаганда населения о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования и бережному отношению к потребляемым энергоресурсам.
Роман Правдин,
генеральный директор «Газпром газораспределение Барнаул»:
— Зимой потребители газа должны обеспечиваться природным топливом в необходимом объёме в независимости от показаний термометра. Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду-важная составляющая нашей работы.
В компании «Газпром газораспределение Барнаул» призвали жителей региона в период начала отопительного сезона проверить все газоиспользующее оборудование, пользоваться газом только при открытом окне и соблюдать правила пользования газом в быту, а также не забывать, что ежегодное техническое обслуживание, ремонт, замену газового оборудования может осуществлять только специализированная организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание. Пояснили, что при запахе газа, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая работает круглосуточно по телефону 28−20−04 (АДС по Барнаулу), 8−800−6000−400