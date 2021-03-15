Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта -14°C
Потребитель
14

Алтайские клиенты Tele2 в 2020 году предпочли зимний отдых в своем регионе

Tele2 проанализировала активность клиентов на зимних курортах России в 2020 году. 70% абонентов Tele2 из Алтайского края предпочли отдыхать в Белокурихе.

Алтайские клиенты Tele2 в 2020 году предпочли зимний отдых в своем регионе.
Алтайские клиенты Tele2 в 2020 году предпочли зимний отдых в своем регионе.
Архив Tele2.

Среди горнолыжных курортов лидером стал Шерегеш — 10% любителей активного зимнего отдыха выбрали для катания крупнейший горнолыжный курорт Сибири. Количество алтайских клиентов Tele, катавшихся в 2020 году в Шерегеше, выросло в полтора раза по сравнению с 2019-м. В десятку самых популярных мест отдыха также вошли два горнолыжных курорта Камчатки — «Эдельвейс» и «Красная сопка», красноярский «Бобровый лог», подмосковные «СНЕЖКОМ» (6-е место) и «Кант» (10-е место), а также сочинские курорты «Горки город», «Лаура» и «Роза Хутор».

В целом количество клиентов Tele2 из Алтайского края, посещавших популярные зимние курорты, выросло на 8% по сравнению с 2019 годом. Потребление мобильного интернета при этом выросло на 45%, а общая продолжительность звонков увеличилась почти на треть. Заметно выросла и продолжительность отдыха на российских горнолыжных склонах: в 2019 году алтайские клиенты Tele2 проводили на зимних курортах в среднем 4,8 дня, а в 2020-м — почти полную неделю.

  • Новости телекома
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость