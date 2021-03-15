Алтайские клиенты Tele2 в 2020 году предпочли зимний отдых в своем регионе.

Среди горнолыжных курортов лидером стал Шерегеш — 10% любителей активного зимнего отдыха выбрали для катания крупнейший горнолыжный курорт Сибири. Количество алтайских клиентов Tele, катавшихся в 2020 году в Шерегеше, выросло в полтора раза по сравнению с 2019-м. В десятку самых популярных мест отдыха также вошли два горнолыжных курорта Камчатки — «Эдельвейс» и «Красная сопка», красноярский «Бобровый лог», подмосковные «СНЕЖКОМ» (6-е место) и «Кант» (10-е место), а также сочинские курорты «Горки город», «Лаура» и «Роза Хутор».

В целом количество клиентов Tele2 из Алтайского края, посещавших популярные зимние курорты, выросло на 8% по сравнению с 2019 годом. Потребление мобильного интернета при этом выросло на 45%, а общая продолжительность звонков увеличилась почти на треть. Заметно выросла и продолжительность отдыха на российских горнолыжных склонах: в 2019 году алтайские клиенты Tele2 проводили на зимних курортах в среднем 4,8 дня, а в 2020-м — почти полную неделю.