27 сентября 7°C
﻿
Потребитель
18

Алтайские компании выбирают мобильный интернет «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» предлагает предпринимателям подключить услугу «Мобильный интернет», которая помогает организовать доступ в сеть с помощью USB-модема, Wi-Fi-роутера и других устройств. Сервис позволяет подключаться к интернету по России в любом месте, где есть сотовая связь: в дороге, в ресторанах или в офисах.

Алтайские компании выбирают мобильный интернет «Ростелекома».
Алтайские компании выбирают мобильный интернет «Ростелекома».
Источник фото: ПАО "Ростелеком".

Мобильный интернет — это альтернатива фиксированному соединению там, где нет технической возможности подключения к оптике. Кроме того, его можно использовать в качестве дополнительного или резервного канала. На базе мобильного интернета также подключаются привычные сервисы: аудио- и видеоконференции, видеонаблюдение или Wi-Fi-радар. Сервис позволяет использовать решение «Мобильный APN» (Access Point Name), чтобы обеспечить защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании.

«Услуга „Мобильный интернет“ удобна тем, что подходит для разных организаций и для многих задач. Например, сервис идеален для тех компаний, чьи сотрудники часто отправляются в командировки или работают удаленно, потому что они остаются на связи всегда и везде. А в торговых точках интернет может использоваться для доступа к необходимым ресурсам и для подключения платежных терминалов», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Этот сервис уже оценили сибирские предприниматели, которым в силу специфики деятельности без мобильного интернета не обойтись. Например, алтайская компания «Галэкс Сервис», использует беспроводной доступ в сеть для фотовидеофиксации на автодорогах. Для акционерного общества «Иркутскнефтепродукт» эксперты «Ростелекома» разработали индивидуальное решение с использованием комплекта оборудования: GSM-роутера и внешней направленной антенны. Благодаря этому сотрудники предприятия настроили работу контрольно-кассового оборудования и передачу внутренней отчетности и данных по закрытому каналу без выхода во внешнюю сеть.

Узнать подробную информацию об услуге и проконсультироваться со специалистом цифрового провайдера можно по телефону 8−800−200−30−00.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость