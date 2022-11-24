Алтайские макароны стали лучшим товаром в России

XIV церемония XIV вручения наград Национальной Премии «Товар года» прошла 23 ноября в Москве. Главной награды удостоили алтайскую марку макарон GranMulino.
Алтайский товар впервые получила такую премию. Вскоре производители поместят звание «Товар года» на пачках макарон GranMulino.
«Мы имеем много золотых звезд и медалей: как лучшие макаронные изделия, как лучший инновационный продукт, как лучше предприятие России. Но получение Национальной Премии „Товар года“ — самая престижная в стране и долгожданная цель большом списке наших достижений», — прокомментировал основатель бренда GranMulino Валерий Покорняк.