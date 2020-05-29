Алтайские пасечники будут отслеживать обработку полей по мобильному приложению

Приложение создали разработчики из Москвы, Барнаула и Новосибирска. Суть его в том, что на смартфон будут приходить данные с регионального агропортала «Респак» — в частности, информация об обработке полей, о действующем химическом веществе и контакты обработчика.
Найти «Мобильную пасеку» или «Регагро-пасеку» можно в GooglePlay или в AppStore.
Напомним, что прошлым летом в Алтайском крае случился крупнейший пчелопад — пчелы отравились ядовитыми химикатами. По официальным данным, пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.
В ноябре 2019 года пасечникам возместили убытки из краевого бюджета — всего было выплачено более 8 млн рублей.