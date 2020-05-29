Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Алтайские пасечники будут отслеживать обработку полей по мобильному приложению

На Алтае появилось мобильное приложение специально для пасечников. Оно будет заранее предупреждать о химобработке полей. Это должно помочь избежать массовой гибели пчел, сообщают «Вести-Алтай».

На пасеке Андрея Квинта.
На пасеке Андрея Квинта.
Анна Зайкова.

Приложение создали разработчики из Москвы, Барнаула и Новосибирска. Суть его в том, что на смартфон будут приходить данные с регионального агропортала «Респак» — в частности, информация об обработке полей, о действующем химическом веществе и контакты обработчика.

Найти «Мобильную пасеку» или «Регагро-пасеку» можно в GooglePlay или в AppStore.

Напомним, что прошлым летом в Алтайском крае случился крупнейший пчелопад — пчелы отравились ядовитыми химикатами. По официальным данным, пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.

В ноябре 2019 года пасечникам возместили убытки из краевого бюджета — всего было выплачено более 8 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость