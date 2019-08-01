Алтайские предгорья и работа в сложном рельефе: как энергоотрядовцы проходят летнюю практику

Седьмой сезон студенческого энергоотряда подходит к концу. Еще 46 будущих энергетиков получают практические знания и навыки благодаря долгосрочному проекту Россети Сибирь.

В Белокурихинских электрических сетях Алтайского филиала работают трое студентов профильного факультета Рубцовского индустриального института (филиал АлтГТУ им И.И. Ползунова) Дмитрий Казанков, Анатолий Сытых и Артем Орешников. По мнению энергетиков, ребята стали для них заметным подспорьем.

Была возможность выбора, куда поехать, — рассказывает Дмитрий Казанков. — Белокурихинские сети выбрали сами и ни разу не пожалели. Это же сразу возможность посмотреть алтайские предгорья и попробовать поработать в таком сложном рельефе.

Энергоотрядовцы занимаются обходами линий электропередачи, подписывают опоры, крепят на энергообъекты предупреждающие знаки, оформляют оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту энергообъектов, измеряют нагрузки. Одним словом, получают практические навыки будущей специальности.

Парни очень толковые, хотят работать и стараются всему научиться, — считает главный инженер Петропавловского РЭС Владимир Скляров. — Значит, работа в энергоотряде пойдет им на пользу.

В Белокурихинских сетях каждый год ждут на работу бойцов энергоотряда и видят в организации такой «кузницы кадров» социально значимый эффект. В качестве примера приводят профессиональную биографию Ивана Торохова, бойца энергоотряда-2013. Сегодня он — мастер Петропавловского участки электрических сетей, на отличном счету в производственном отделении и в авторитете у коллег. А все начиналось с энергоотряда.

А троим энергоотрядовцам такая летняя практика в Белокурихинских электрических сетях настолько понравилась, что они решили остаться поработать после завершения сезона. Коллеги считают, что от студентов — ощутимая польза, особенно в период летней ремонтной кампании.