Алтайские предприниматели могут воспользоваться бесплатной услугой по интернет-продвижению

Начинаем прием заявок на предоставление бесплатных услуг по интернет-продвижению (разработка интернет-магазина в чат-боте Telegram и Instagram).

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, Центр Мой бизнес принял решение об оказании услуги популяризации продукции предпринимателям Алтайского края.

Услуга будет оказана бесплатно.

Что вы получите в итоге: разработка интернет-магазина в чат-боте Telegram и Instagram до 100 товаров на платформе Digarson;

консультационные услуги по использованию и продвижению интернет-магазина.

Услугой услуг по популяризации могут воспользоваться предприниматели Алтайского края. Подать заявку можно на портале мойбизнес22.рф. Количество заявок ограничено. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта развитие малого и среднего предпринимательства.