Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 июня 25°C
Алтайские предприниматели могут воспользоваться бесплатной услугой по интернет-продвижению
Потребитель
56

Алтайские предприниматели могут воспользоваться бесплатной услугой по интернет-продвижению

Начинаем прием заявок на предоставление бесплатных услуг по интернет-продвижению (разработка интернет-магазина в чат-боте Telegram и Instagram).

Интернет-магазин.
Интернет-магазин.
СС0

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, Центр Мой бизнес принял решение об оказании услуги популяризации продукции предпринимателям Алтайского края.

Услуга будет оказана бесплатно.

Что вы получите в итоге:
  • разработка интернет-магазина в чат-боте Telegram и Instagram до 100 товаров на платформе Digarson;
  • консультационные услуги по использованию и продвижению интернет-магазина.

Услугой услуг по популяризации могут воспользоваться предприниматели Алтайского края. Подать заявку можно на портале мойбизнес22.рф. Количество заявок ограничено. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта развитие малого и среднего предпринимательства.

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость