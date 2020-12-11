Алтайские предприниматели принимают оплату по QR-коду

С момента запуска мобильного приложения ВТБ Бизнес QR для среднего и малого бизнеса к нему подключились 69 компаний Алтайского края и Республики Алтай. Оплату за товары и услуги предприниматели принимают с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) с низкой комиссией, без карт и терминалов. Сервис уже работает в точках торговли одеждой и обувью, спортивными товарами, автомобильными запчастями, продуктами питания. Также такую форму приема платежа используют компании, предоставляющие парикмахерские услуги и техническое обслуживание автомобилей.

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон бесплатное приложение «ВТБ Бизнес QR», никакого дополнительного оборудования не потребуется. Начать принимать платежи можно практически моментально — спустя несколько мнут после регистрации в приложении.

Для ИП, которые являются самозанятыми, функционал сервиса дополнительно позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов.

Для генерации QR-кода в приложении необходимо ввести сумму и назначение платежа. В чеке можно указать несколько позиций. Покупатель считывает код и производит оплату в мобильном приложении своего банка. Статус платежа сразу отображается в «ВТБ Бизнес QR», а зачисление на расчетный счет происходит в течение 15 секунд.

Приложение полностью бесплатное − комиссия взимается только за проведение операций, ее размер фиксирован и составляет 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности.

«Предприниматели стремятся использовать простые и понятные сервисы и при этом оптимизировать свои расходы. Мы понимаем, что сегодня это особенно важно, поэтому банк предложил владельцам небольших компаний удобный сервис, который упростил прием платежей от физлиц. Для проведения операции по оплате товара или услуги не требуется специальный терминал — достаточно иметь расчетный счет в банке и установить специальное мобильное приложение на смартфон», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

«Я являюсь владельцем небольшого семейного отеля „Siberian Ski Club“ в селе Манжерок Республики Алтай. Давно искал именно такие условия сотрудничества с банком: прием платежей клиентов с низкой комиссией и возможностью мобильно — через смартфон — произвести расчёт. Еще одним дополнительным плюсом системы я вижу моментальное пополнение расчетного счета на сумму оплаты. Наши гости довольны возможностями новой формы платежа», — поделился индивидуальный предприниматель Николай Плиткин.

Справка

Более подробную информацию можно получить в офисах обслуживания юридических лиц и на сайте qr.vtb.ru. Скачать мобильное приложение можно в App Store или Google Play.