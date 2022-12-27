31 декабря отменен пригородный поезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20:47).
С 31 декабря по 8 января включительно отменяются пригородные поезда:
- № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4:34);
- № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:06);
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36);
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:48).
1 января не будут ходить следующие пригородные поезда:
- № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35);
- № 6233 Аламбай — Барнаул (отправление в 3:25);
- № 6006 Барнаул — Красный Боец (отправление в 6:24);
- № 6005 Красный Боец — Барнаул (отправление в 10:05);
- № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул (отправление в 6:57);
- № 6222 Барнаул — Тягун (отправление в 7:31);
- № 6221 Тягун — Барнаул (отправление в 12:31);
- № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04);
- № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:42);
- № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40).
2 января можно будет уехать на пригородном поезде № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35).
2 января отменяется пригородный поезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (4 :01).
3 и 5 января будут ходить следующие вагоны:
- № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04);
- № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:42).
Расписание остальных пригородных поездов останется без изменений.
С 9 января указанные пригородные поезда продолжат курсировать в привычном режиме.
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