27 декабря
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Алтайские пригородные поезда на новогодних каникулах будут ходить по-другому — расписание

В Алтайском крае в период новогодних каникул изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба правительства.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

31 декабря отменен пригородный поезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20:47).

С 31 декабря по 8 января включительно отменяются пригородные поезда:

  • № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4:34);
  • № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:06);
  • № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36);
  • № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:48).

1 января не будут ходить следующие пригородные поезда:

  • № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35);
  • № 6233 Аламбай — Барнаул (отправление в 3:25);
  • № 6006 Барнаул — Красный Боец (отправление в 6:24);
  • № 6005 Красный Боец — Барнаул (отправление в 10:05);
  • № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул (отправление в 6:57);
  • № 6222 Барнаул — Тягун (отправление в 7:31);
  • № 6221 Тягун — Барнаул (отправление в 12:31);
  • № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04);
  • № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:42);
  • № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40).

2 января можно будет уехать на пригородном поезде № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35).

2 января отменяется пригородный поезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (4 :01).

3 и 5 января будут ходить следующие вагоны:

  • № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04);
  • № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:42).

Расписание остальных пригородных поездов останется без изменений.

С 9 января указанные пригородные поезда продолжат курсировать в привычном режиме.

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