Алтайские провайдеры «Дианэт» и «Рапир Телеком» вошли в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг»

ООО «Дианэт» и ООО «Рапир Телеком» вошли в состав российского телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком». Услуги компаний в Барнауле и других городах Алтайского края будут предоставляться под брендами «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес».

Холдинг модернизирует сеть алтайских провайдеров, что позволит создать современную платформу для цифровизации экономики региона, повысить скорость доступа в интернет и качество цифрового ТВ, обеспечить население и бизнес современными услугами связи и инновационными цифровыми сервисами.

По мере модернизации сети и при наличии технической возможности клиенты смогут пользоваться всеми услугами и предложениями «Дом.ру»: подключить новые цифровые ТВ-каналы, смотреть любимые телепрограммы и новинки кино в приложении Movix не только на привычном ТВ, но и на смартфоне, планшете или ПК, активировать специальные предложения в удобном личном кабинете, установить современное оборудование — интерактивные ТВ-приставки с голосовым поиском и функциями управления эфиром, двухдиапазонные роутеры, камеры домашнего видеонаблюдения.

Корпоративные клиенты «Дом.ру Бизнес» также смогут обслуживаться по высоким стандартам и подключать на выгодных условиях облачные сервисы или комплекс услуг — интернет, VPN, облачную телефонию, видеонаблюдение с аналитикой, Wi-Fi для бизнеса, решения на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT) и мн. др. Удобная витрина корпоративных услуг представлена на сайте b2b.dom.ru. Клиенты могут самостоятельно подобрать комплекс необходимых облачных решений для развития бизнеса или выбрать один из предложенных пакетов в зависимости от сферы деятельности компании.

Инфраструктура и опыт «ЭР-Телеком» позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер — от предприятий малого бизнеса до крупных сетевых компаний и государственных заказчиков.