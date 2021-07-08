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Алтайских фермеров приглашают на полезный семинар

15 июля состоится очередная встреча сторонников прямого посева No-Till!

Цель встречи — обмен опытом.

Спикер мероприятия Игорь Степанович Кириченко поделится своим успехом работы в технологии, продемонстрирует сеялку для No-Till.

КФХ Кириченко И.С.

А также выедем на поля, где сможем сравнить посевы, работу разных сеялок.

Поговорим о том, каких успехов удалось достичь участникам семинара, обсудим много важных и волнующих всех вопросов.

Ждём всех желающих на нашей дружеской встрече в Романовском районе, с Закладное, КФХ Кириченко И.С. 15 июля начало в 10:00.

Регистрация по тел. +7−964−603−32−80

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