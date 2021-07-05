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Алтайским предпринимателям расскажут о новых инструментах для успешной работы

Банк ВТБ (ПАО) приглашает на первую онлайн-конференцию — «Бизнес День ВТБ», которая состоится 07 июля с 11−00 по МСК.

Банк ВТБ (ПАО)

Банк расскажет о том, какие новые инструменты появились для помощи предпринимателям в их работе: выгодные продукты, цифровые сервисы, полезные образовательные материалы и бонусные предложения.

На мероприятии выступят эксперты ВТБ, а также партнеры и клиенты Банка, от которых вы узнаете:

  • как вывести бизнес в онлайн,
  • как упростить бизнес-процессы с помощью цифровых продуктов и сервисов ВТБ,
  • как правильно продавать в Интернете,
  • как выйти на крупных поставщиков и госкомпании,
  • и многое другое о развитии вашего бизнеса!

Для участия в мероприятии необходимо пройти обязательную и бесплатную регистрацию на информационно-образовательном портале ВТБ «Ближе к делу» или просто отсканировать QR-код.

Посмотреть программу можно по ссылке https://kdelu.vtb.ru

Возрастное ограничение: 18+

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