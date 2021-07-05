Алтайским предпринимателям расскажут о новых инструментах для успешной работы

Банк расскажет о том, какие новые инструменты появились для помощи предпринимателям в их работе: выгодные продукты, цифровые сервисы, полезные образовательные материалы и бонусные предложения.
На мероприятии выступят эксперты ВТБ, а также партнеры и клиенты Банка, от которых вы узнаете:
- как вывести бизнес в онлайн,
- как упростить бизнес-процессы с помощью цифровых продуктов и сервисов ВТБ,
- как правильно продавать в Интернете,
- как выйти на крупных поставщиков и госкомпании,
- и многое другое о развитии вашего бизнеса!
Для участия в мероприятии необходимо пройти обязательную и бесплатную регистрацию на информационно-образовательном портале ВТБ «Ближе к делу» или просто отсканировать QR-код.
Посмотреть программу можно по ссылке https://kdelu.vtb.ru
Возрастное ограничение: 18+