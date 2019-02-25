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Алтайский филиал Россельхозбанка приглашает жителей двух Алтаев на ипотечное кредитование

Россельхозбанк на Алтае активно развивает розничное направление бизнеса, одним из приоритетных направлений которого является ипотечное кредитование населения. На 1 января 2019 года ипотечный кредитный портфель филиала составил более 4,2 млрд рублей.

Алтайский филиал Россельхозбанка сотрудничает с 30 застройщиками и 150 агентств недвижимости в Алтайском крае и Республике Алтай, что дает клиентам возможность приобрести недвижимость без лишнего документооборота и посредников.

В рамках выдачи займов на покупку жилья от Россельхозбанка имеется несколько специальных программ предоставления ипотечных кредитов:

  • стандартный жилищный заём на готовое или строящееся жильё;
  • жилищную ипотеку с господдержкой;
  • ипотечный кредит «Молодая семья»;
  • жилищный заём по двум документам.

Благодаря жилищному кредиту можно приобрести жильё непосредственно у застройщика либо купить его на вторичном рынке. Допускается также оплата ипотечными средствами участка земли.

Ипотека на приобретение квартиры представлена в Россельхозбанке несколькими вариантами оформления кредита. Держателям зарплатных карт банк традиционно предлагает льготы. Также имеется возможность подать документы на ипотеку по двум документам или использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Гражданам, владеющим личным подсобным хозяйством, Россельхозбанк предлагает помощь в приобретении дома в селе. Необходимо лишь не менее года успешно вести хозяйство.

Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала:

В 2019 году Банк планирует реализацию программ кредитования покупки жилья от аффилированных застройщиков. Следите за этими акциями: они могут стать реальной возможностью получить дешёвый ипотечный кредит.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Источник: АО «Россельхозбанк»

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