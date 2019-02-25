Алтайский филиал Россельхозбанка приглашает жителей двух Алтаев на ипотечное кредитование

Алтайский филиал Россельхозбанка сотрудничает с 30 застройщиками и 150 агентств недвижимости в Алтайском крае и Республике Алтай, что дает клиентам возможность приобрести недвижимость без лишнего документооборота и посредников.
В рамках выдачи займов на покупку жилья от Россельхозбанка имеется несколько специальных программ предоставления ипотечных кредитов:
- стандартный жилищный заём на готовое или строящееся жильё;
- жилищную ипотеку с господдержкой;
- ипотечный кредит «Молодая семья»;
- жилищный заём по двум документам.
Благодаря жилищному кредиту можно приобрести жильё непосредственно у застройщика либо купить его на вторичном рынке. Допускается также оплата ипотечными средствами участка земли.
Ипотека на приобретение квартиры представлена в Россельхозбанке несколькими вариантами оформления кредита. Держателям зарплатных карт банк традиционно предлагает льготы. Также имеется возможность подать документы на ипотеку по двум документам или использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.
Гражданам, владеющим личным подсобным хозяйством, Россельхозбанк предлагает помощь в приобретении дома в селе. Необходимо лишь не менее года успешно вести хозяйство.
Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала:
В 2019 году Банк планирует реализацию программ кредитования покупки жилья от аффилированных застройщиков. Следите за этими акциями: они могут стать реальной возможностью получить дешёвый ипотечный кредит.
Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».
Источник: АО «Россельхозбанк»