Алтайский филиал Россельхозбанка стал участником краевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»

Первые 100 счетов по государственной программе «Молодая семья» открыты с начала года в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка.

Юбилейный сотый счет открыла 32-летняя жительница г. Новоалтайск. Она работает в торговой сети наборщиком и воспитывает одна троих детей. Как участник данной программы была зарегистрирована 8 лет назад.

Напомню, в феврале между Алтайским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, заключено Соглашение, в рамках которого Банк осуществляет обслуживание бюджетных средств, предоставляемых государственным заказчиком в качестве социальных выплат молодым семьям-участникам программы по обеспечению жильем молодых семей Алтайского края.

По словам руководителя Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатериной Четошниковой программа на территории края действует с 2004 года и трижды продлевалась:

Программа востребована, поскольку помогает молодым семьям получить жилье. За весь период действия программы более 9 тысяч семей в крае уже получили свои квартиры. В этом году Россельхозбанк впервые стал партнером в реализации программы «Молодая семья». Мы ожидаем, что в 2020 году примерно 450 семей смогут принять в ней участие.

Эта программа финансируется по трем бюджетным линиям: муниципальный уровень, краевой и федеральный. Чем больше средств для поддержки своих семей выделяет муниципалитет, тем больше средств в определенной пропорции идет от края и федерации. Каждый год в программе может принять участие разное количество семей, зарегистрировавшихся как участники, в зависимости от суммы, которую может выделить тот или иной муниципалитет края.

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Россельхозбанк является современным универсальным банком с разветвленной сетью дополнительных офисов. Как активный участник различных государственных программ развития сельского хозяйства и национальных проектов, таких как: «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Комплексного развития сельских территорий», включающей в себя, в том числе, и «Сельскую ипотеку», считаю необходимым участие Банка в программе «Молодая семья». Думаю, что сотня — не предел. Мы будем дальше совместно работать, предоставлять услуги качественно своевременно, чтобы участники программы могли испытывать только радость от улучшения своих жилищных условий.

Справка

Между Алтайским РФ АО «Россельхозбанк» и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края (Государственный заказчик), 5 февраля 2020 г. заключено Соглашение в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках соглашения Банк осуществляет обслуживание бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в качестве социальных выплат молодым семьям-участникам Мероприятия.

В рамках соглашения молодые семьи могут обратиться в любой офис Банка и бесплатно открыть счет для размещения бюджетных средств.

Программа Алтайского края «Молодая семья» дает возможность большему количеству семей использовать социальные выплаты:

на приобретение жилого помещения

на строительство жилого дома

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита ( займа), в том числе ипотечного , на приобретение жилого помещения или на строительство жилого дома

займа), в том числе ипотечного на приобретение жилого помещения или на строительство жилого дома на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам , в том числе ипотечным , или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома

в том числе ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома на уплату цены договора участия в долевом строительстве , который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение , путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

АО «Россельхозбанк»