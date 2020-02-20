Алтайский филиал Россети Сибирь готовит электросетевой комплекс к весеннему паводку

Количество снега в регионе в этом году превышает многолетние показатели в 1,5 — 2,7 раза, поэтому есть опасения, что паводок будет обильным. Губернатор Алтайского края призвал всех быть готовыми к быстрому реагированию.
«Погода такая изменчивая практически с начала марта будет. И поэтому ежедневно надо следить. Чем раньше мы будем иметь понимание, тем быстрее мы можем как-то отреагировать — выдвижением отдельных специальных групп, техники, концентрацией наших материально-технических ресурсов и так далее», — отметил Виктор Томенко.
В Алтайском филиале крупнейшей электросетевой компании региона уже взяли под контроль 192 объекта сетевого хозяйства на территории 39 муниципальных образований, находящихся в зонах повышенного риска. Определен перечень линий электропередачи напряжением 110кВ, по которым будет осуществляться выдача мощности электростанций в период паводка 2020 года.
Сформирован состав сил и средств, которые будут привлекаться для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Это 43 бригады, численностью 212 человека и 84 единицы техники. При необходимости количество будет увеличено. Для обеспечения резервного энергоснабжения подготовлены к работе 20 передвижных и 3 стационарных резервных источников снабжения электроэнергией. Готова к работе и прочая необходимая спецтехника.
На всей территории обслуживания приняты меры по защите и укреплению линий электропередачи, подстанций, комплектных трансформаторных подстанций (КТП), которые могут оказаться в зоне подтопления. Утвержден план мероприятий по оперативному восстановлению работы оборудования и обеспечению энергоснабжения потребителей в этот период.
Справка
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.
Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.
В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.