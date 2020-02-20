Алтайский филиал Россети Сибирь готовит электросетевой комплекс к весеннему паводку

Количество снега в регионе в этом году превышает многолетние показатели в 1,5 — 2,7 раза, поэтому есть опасения, что паводок будет обильным. Губернатор Алтайского края призвал всех быть готовыми к быстрому реагированию.

«Погода такая изменчивая практически с начала марта будет. И поэтому ежедневно надо следить. Чем раньше мы будем иметь понимание, тем быстрее мы можем как-то отреагировать — выдвижением отдельных специальных групп, техники, концентрацией наших материально-технических ресурсов и так далее», — отметил Виктор Томенко.