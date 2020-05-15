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Алтайский филиал Россети Сибирь готовит электросетевой комплекс региона к предстоящей зиме

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросам прохождения прошедшего отопительного сезона и подготовки к ОЗП 2020/2021 годов.

Устранение аварийной ситуации.
Устранение аварийной ситуации.
Фото предоставлено Алтайским филиалом Россети Сибирь.

В ходе совещания было отмечено, что осенне-зимний период в регионах округа прошёл в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали без сбоев, локальные аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.

По сообщению sfo.gov.ru полпред отметил: «От качества подготовки муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону зависит жизнеобеспечение населения». Поэтому региональным органам исполнительной власти необходимо оказать поддержку муниципалитетам. В свою очередь, органы Ростехнадзора должны помочь им устранить проблемы на теплоисточниках и сетях.

Алтайский филиал Россети Сибирь задачу по обеспечению качественного и надежного электоснабжения территории обслуживания выполняет в полном объеме.

Николай Пантелеев,
директор Алтайского филиала Россети Сибирь:

— Работы по подготовке электросетевого комплекса Алтайского края к периоду максимума нагрузок ведутся в плановом режиме. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и регионе энергетики реализуют ремонтную кампанию в запланированном объеме и в установленные сроки. Задача по обеспечению надежного электроснабжения территории обслуживания для нас приоритетная. Поэтому уже сегодня на объектах электросетевого хозяйства проводится комплекс необходимых мероприятий.

В текущем году крупнейшая электросетевая компания региона на ремонт оборудования направит около 500 миллионов рублей. Всего энергетики заменят 90 километров провода, 2700 опор и 18 тысяч изоляторов на линиях электропередачи всех классов напряжения. Будет отремонтировано 495 силовых трансформаторов, 952 выключателя, 464 разъединителя на подстанциях 35−110 киловольт. Отремонтируют и около полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6 (10)/0,4кВ.

В этом году особое внимание энергетики уделяется ремонту линий электропередачи 110 киловольт. Как сообщалось выше, предстоит замена около 18 тысяч изоляторов, основных несущих элементов, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей края (для сравнения: ремонтной программой 2019 года планировалось заменить чуть более 4 тысяч изоляторов). Из этого количества более 8 тысяч — изоляторы с увеличенным диаметром, предназначенные для защиты от атмосферных воздействий и воздействий птиц на основную гирлянду.

Новая технология этого года — установка специальных гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Они предназначены для молниезащиты воздушных линий электропередачи и являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства и изолятора, и разрядника. Применение такого оборудования позволяет защитить воздушные линии электропередачи от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий. На линиях, наиболее подверженных грозовым перенапряжениям будет установлено более 50 таких устройств.

Цель ремонтной кампании — сохранить надежность электроснабжения потребителей на высоком уровне. Стабильное электроснабжение для Сибири ресурс жизненно важный. Поэтому энергетики готовятся к предстоящим холодам независимо от каких-либо внешних обстоятельств.

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