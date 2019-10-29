Алтайский филиал Россети Сибирь: массовых отключений электроэнергии не допущено

Персонал Алтайского филиала Россети Сибирь в минувшие сутки устранил локальные технологические нарушения в электросетевом комплексе, вызванные штормовым ветром. Массовых отключений электроэнергии в зоне обслуживания компании не допущено.

Все возникающие повреждения на электроустановках ликвидировались максимально быстро. На период ремонта основного оборудования потребители запитывались по резервным схемам, в том числе с помощью резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

По состоянию на 10.30 часов 29 октября работы по восстановлению электроснабжения потребителей ведутся в зоне обслуживания Белокурихинских и Западных электрических сетей. Здесь задействовано 8 бригад, в составе которых 22 человека и 5 единиц техники.

Напомним, что третьи сутки в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории наблюдается сильный, порывистый ветер, осадки в виде дождя. В семи производственных отделениях Алтайского филиала Россети Сибирь в «боевой» готовности находится оперативный персонал и специальная техника.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния объектов электросетевой инфраструктуры, мобилизованы все силы и средства для устранения последствий непогоды. В минувшие сутки отключения электроэнергии были сосредоточены на территориях присутствия производственных отделений: Северо-Восточные, Восточные, Белокурихинские и Западные электрические сети. Энергетики устраняли такие повреждения линий электропередачи как: обрыв провода, срыв изолятора, излом опоры.

В подразделениях филиала готовы к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для потребителей особых категорий и социально-значимых объектов. В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Алтайским предприятием МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Россети Сибирь напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!