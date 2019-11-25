Праздник спорта, объединяющий практически все энергокомпании края, прошел в этом году в девятый раз. Как обычно он получился насыщенным, зрелищным, эмоциональным.

Спортсмены-энергетики состязались в восьми видах спорта: мини-футбол, волейбол, боулинг, дартс, гиревой спорт, плавание, перетягивание каната, настольный теннис. Сборная компании «Россети Сибирь» демонстрировала отличные результаты, как в общекомандном зачете, так и в отдельных видах спорта.

Призовые места заняли гиревики, пловцы, теннисисты. Абсолютным лидерами турнира стали команды волейболистов и футболистов Алтайэнерго.

Самым зрелищным и эмоциональным стало перетягивание каната. В финале встретились три сильнейших соперника: Россети Сибирь, Алтайкрайэнерго и Сибирская генерирующая компания. Слаженные действия, упорство и верно выбранная тактика привели команду Россети Сибирь к победе.

Спартакиада энергетиков Алтая — традиционное мероприятие, объединяющее на спортивных площадках краевой столицы представителей всех ведущих энергокомпаний региона. Девиз: «Мы вместе!» очень красноречиво отражает суть этого события. Такие состязания позволяют не только увидеть мастерство спортсменов-энергетиков, но и дают возможность для сплочения коллективов.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).