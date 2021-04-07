Алтайский филиал «Россети Сибирь» представляет очередной выпуск проекта «Давайте знакомиться»

В Алтайском филиале «Россети Сибирь» трудится более 300 водителей. А автопарк насчитывает больше 1000 единиц техники. Это бригадные автомобили, буроямы, краны, тракторы, высокопроходимая техника и даже лодки. И водители — энергетики умеют мастерски управляться со всем этим хозяйством.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала Россети Сибирь. Фото: пресс-служба Алтайского филиала Россети Сибирь.

Водитель в электросетевой компании — человек абсолютно незаменимый как в повседневной работе, так и во время нештатных ситуаций. За день он может проезжать очень много километров. Они доставляют материалы к месту проведения аварийно-восстановительных или ремонтных работ, везут резервные источники снабжения электроэнергией туда, где их очень ждут во время непогоды. Пробираются зимой на вездеходах сквозь буран на трассы линий электропередачи. Но ни один из них не променял бы свою работу на более легкую.