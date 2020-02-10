Алтайский филиал Россети Сибирь работает в режиме повышенной готовности

В связи с очередным штормовым фронтом подразделения Алтайского филиала Россети Сибирь в режим повышенной готовности устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах. Массовых отключений электроэнергии не допущено. Основной объем работ сейчас сосредоточен в зоне обслуживания Северо-Восточных электрических сетей: в Заринском, Тальменском, Троицком, Первомайском районах.

После оттепели на регион обрушился очередной сильнейший снегопад, а ночью 11 февраля ожидается похолодание. Персонал Алтайского филиала энергокомпании ведет постоянный контроль технического состояния оборудования. Локальные технологические нарушения устраняются оперативно.

К оперативному реагированию готова 261 аварийно-восстановительная бригада, в составе которых 1206 человек и 473 единицы техники. В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона подготовлены к работе резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечат электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей на время устранения технологического нарушения. Они расположены в узловых подразделениях филиала и готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты.

Организовано тесное взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирское предприятие МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

Напоминаем всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).