Алтайский филиал Россети Сибирь: сегодня как никогда мы ценим добросовестных потребителей

В Алтайском крае работает одна федеральная электросетевая компания — Россети Сибирь и несколько ТСО (территориальных сетевых организаций). На обслуживании Россети Сибирь в регионе около 55 тысяч километров линий электропередачи, более 300 подстанций напряжением 35−110 киловольт и около 12 тысяч КТП (комплектных трансформаторных подстанций). Все это огромное электросетевое хозяйство должно исправно функционировать для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение около 340 тысяч потребителей.

В соответствии с поручением главы компании «Россети» Павла Ливинского ремонтные работы и подготовка к следующей зиме были возобновлены в компании после недельного перерыва. На ремонт электрических сетей в крае в этом году планируется направить около 500 миллионов рублей. Платежная дисциплина потребителей электроэнергии станет одним из факторов полноценного выполнения ремонтной программы и успешного прохождения будущего осенне-зимнего сезона.

Павел Акилин,

генеральный директор Россети Сибирь:

Этот, по сути, минимальный объем средств необходим для того, чтобы привести сети в то состояние, которое позволит пройти зиму без массовых отключений электроэнергии. Нам повезло с прошлой зимой — она была теплой. Какой зима будет в 2020—2021 — пока не знает никто, поэтому сети должны быть готовы к бесперебойному транспорту электроэнергии при любой погоде. При этом сама по себе федеральная инициатива об отмене санкций за неуплату услуг ЖКХ, конечно же, правильная, поддерживает население. Но нужно помнить о том, что приостановлено только взыскание пеней, а сама плата за потребление электроэнергии будет начисляться в соответствии с показаниями счетчиков. То есть потом долг за электроэнергию оплатить придется, просто не будет пеней на этот долг.

Энергетиков поддерживает и региональное правительство, которое отвечает за общую энергобезопасность региона и понимает, что зимой оставить население без надежного электроснабжения подобно катастрофе.

Вячеслав Химочка,

министр энергетики и промышленности Алтайского края:

Наша общая задача — обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения, предприятий и организаций Алтайского края. И уже сегодня электросетевые компании ведут активную подготовку объектов энергетики к предстоящей зиме. Средства, которые направляются компаниями на ремонт оборудования, заложены в тарифе. Если говорить проще: от того, как и сколько заплатят потребители за электроэнергию, зависит качество выполнения ремонтов.

И если население в крае относится к категории добросовестных потребителей, то некоторые юридические лица просто ставят под угрозу надежность функционирования электросетевого комплекса. Так, например, ООО «Энергия-Транзит» с января 2020 года не оплачивает услуги по передаче электроэнергии через энергообъекты Россети Сибирь. На сегодня их сумма долга составляет почти 23 миллиона рублей! Вопрос недобросовестного отношения к исполнению финансовых обязанностей «Энергия-Транзит» был даже вынесен на Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае, под председательством заместителя Губернатора региона Александра Климина. По решению штаба разработан график погашения задолженности. Однако, до настоящего момента ситуация не изменилась, компания игнорирует свой же график, долг продолжает расти. К решению вопроса уже привлечены «Ростехнадзор», профильные министерства и ведомства Правительства края и города Барнаула.

Энергетика — отрасль жизнеобеспечивающая, от надежного функционирования которой зависит практически всё. В этот непростой период персонал компании прилагает максимум усилий для того, чтобы дети могли учиться, врачи спасать жизни людей, чтобы в магазинах был хлеб. Чтобы следующей зимой энергосистема работала четко и без сбоев. И в этом не только заслуга персонала компании, но и ваша, уважаемые потребители и партнеры, которые вовремя оплачивают услуги. И за это в Россети Сибирь вам говорят — спасибо! Сегодня это очень важно.