Алтайский фонд МСП открывает возможность алтайским компаниям выйти на рынок Узбекистана

С 27 по 29 ноября 2019 состоится 15-ая международная выставка пищевой промышленности и продуктов питания « UzProdExpo » (г.Ташкент, Узбекистан).

Актуальность проведения данной выставки обусловлена стремительным развитием пищевой и перерабатывающей промышленности. Основная задача выставки — создать для специалистов платформу для эффективной деловой коммуникации с производителями продукции, оборудования для переработки и хранения, представить в рамках выставки весь технологический процесс производства продуктов питания, от переработки сырья до получения окончательного упакованного продукта.

Традиционно выставка UzProdExpo стала местом встреч специалистов отрасли, в работе выставки принимают активное участие специалисты из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Основные разделы выставки: Пищевая промышленность;

Торговое и холодильное оборудование;

Тара и упаковка;

Продукты питания и напитки.

Приглашаем организации региона принять участие в работе выставки на коллективном стенде Алтайского края площадью 27 кв. м, организованном Центром поддержки экспорта, НО «Алтайского Фонда МСП».

Для алтайских компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на рынок Узбекистана, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

Напоминаем, что субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края могут принять участие в запланированных на 2019 год ярмарочно-выставочных мероприятиях на безвозмездной основе, получив оборудованное рабочее место на коллективном стенде или выиграв в конкурсе право на организацию индивидуального стенда.