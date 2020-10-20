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Алтайский комбинат предлагает красивые постельные комплекты из натурального хлопка

Барнаульский комбинат «Меланжист Алтая» — единственный за Уралом производитель смесовых и хлопчатобумажных тканей — успешно развивает направление гражданской продукции.

Барнаульский комбинат «Меланжист Алтая»

Благодаря полному технологическому циклу производства на «БМК» сегодня изготавливают пряжу, ткань, спецодежду и постельное белье.

За последние годы ассортимент гражданской продукции на барнаульском комбинате вырос: выпускается ткань более чем 30 артикулов и 60 моделей одежды для работы, отдыха и туризма.

Но наиболее сильным брендом на предприятии считают собственную линейку домашнего текстиля под торговой маркой «Семь небес».

«Эту продукцию мы отшиваем только из тканей собственного производства, что позволяет нам тщательно контролировать каждый этап выпуска, гарантирует соблюдение всех технологических норм. Мы отдаем предпочтение 100%-ным натуральным хлопковым тканям, которые хорошо подходят для пошива комплектов постельного белья для малышей и людей, страдающих аллергией», — рассказали на комбинате.

В настоящее время российскому потребителю «Меланжист Алтая» предлагает более 30 расцветок постельного белья «Семь небес» для взрослых и детей.

На детский ассортимент — скидки!

Как связаться с нами:

Адрес: Барнаул, ул. Кулагина, 8 (проходная «БМК»)

Телефоны: 77−22−32, +7−963−504−28−48

Официальный сайт: www.bmk-textile.ru

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