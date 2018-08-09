«На игле фаст-фуда»: в Барнауле спустя месяц закрылся магазин с продуктами «без химии»

Сельскохозяйственный кооператив «Будем здоровы», занимающийся заморозкой и переработкой овощей в Первомайском районе, закрыл свою торговую точку в Барнауле. Магазин «Алтайский крестьянин» на улице Молодежной проработал чуть больше месяца. Как объяснил его собственник, на местные продукты «без химии» просто не нашлось покупателей.

По словам Алексея Дурова, председателя кооператива «Будем здоровы», сначала финансовые показатели работы магазина были удовлетворительные, затем стали падать. Для того, чтобы торговая точка себя оправдывала, ежедневная реализация должна была составлять минимум 20 тысяч рублей. Работать в убыток кооператор не стал.

Алексей Дуров,

председатель кооператива «Будем здоровы»:

Сегодня наших людей крепко посадили на иглу фаст-фуда, поп-корна и другой искусственной еды. О пользе продуктов уже никто не думает. Современные потребители, которые вышли из дефицита начала 90-х годов, запрограммированы на продовольствие с усилителями вкуса, красителями, различными добавками. В данном вопросе важен и фактор цены. Натуральные продукты не могут быть дешевыми. Люди, к сожалению, этого не понимают.

Сейчас кооператив рассматривает варианты торговли через интернет. Производитель натуральных фруктово-овощных пюре разрабатывает собственный интернет-магазин и организует службу доставки.

От идеи развития собственной торговой сети кооператив окончательно отказался.

Что продавали в «Алтайском крестьянине»?

В ассортименте магазина были продукты, которые привозили алтайские сельхозкооперативы и фермерские хозяйства. Это овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо птицы, сладости, чаи, крупы. Сыр, мясо и колбасу доставляли из Чарышского района.

Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева

Чем занимается кооператив «Будем здоровы»

Кооператив «Будем здоровы» — участник краевой программы развития сельхозкооперации. Несколько лет назад он получил грант в 700 тыс рублей на запуск проекта по переработке овощей и выпуску пюре на основе тыквы.

На эти средства закупили оборудование для измельчения, пастеризации, пропаривания сырья и шоковой заморозки готовой продукции.

Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева

Помимо пюре кооператив выпускает здоровый хлеб на основе пророщенных зерен овса с луком, ядром подсолнечника и другими добавками.