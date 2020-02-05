Алтайский краевой суд признал, что сельская надбавка не положена женщине, 30 лет отработавшей ветеринаром

Бывший главный ветврач Солонешенского района Светлана Ш. не смогла добиться включения в сельский стаж 20 лет своей работы в государственной ветеринарной службе. Это значит, что и сельская надбавка к пенсии ей не положена, хотя она всю жизнь проработала в районе и ее работа была напрямую связана с сельхозпроизводством.

Светлана Ш. работала в государственной ветслужбе района. Начинала — ветеринарным врачом-эпизоотологом, последняя ее должность главный вветврач.

Она полагала, что ей положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости как лицу, проработавшему не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Но в ПФР не включили в сельский стаж почти 20 лет ее работы в государственной ветслужбе — с 1999 по 2019 годы. Причём стаж до 1999 года в ПФР включили в сельский, хотя место работы было практически то же, другим было лишь его название (ветлаборатория).

На суде она объяснила, что должность ветеринарного врача-эпизоотолога предусмотрена правительственным списком должностей, на которые распространяется сельская надбавка. Деятельность управления ветеринарии напрямую связана с сельским хозяйством.

Сельское хозяйство. Коровы. Анна Зайкова

В ПФР, однако, говорили, что вид деятельности управления ветеринарии не относится к сельскому хозяйству, сама деятельность не связана с производством, переработкой и сбытом сельхозпродукции.

А чтобы получить надбавку, пенсионер должен был работать в организации, основным видом деятельности которой является именно сельское хозяйство.

Требования бывшего главного ветврача района не удовлетворены. В сельский стаж 20 лет ей так и не включили, сельскую надбавку она не получит. Алтайский краевой суд вынес решение 28 января 2020 года, оно вступило в силу.