Алтайский край находится на пороге мусорной катастрофы

Объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга нацпроекта «Экология», сообщает РИА Новости. А в Алтайском, Камчатском и Приморском краях, Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях остаточная емкость полигонов будет исчерпана уже в ближайшее время.

«Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше», — отмечают аудиторы.

Аудиторы рассмотрели реализацию реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в РФ год назад, и пришли к выводу, что принимаемых мер недостаточно.

Так, федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» не содержит необходимых стимулов и мер для раздельного сбора отходов и их вторичной переработки.

«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, <…> существует вероятность не достижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО», — предупреждает СП.

Главная проблема

Однако главную проблему для экологии в России составляет не этот мусор, а отходы, которые образуются при добыче полезных ископаемых, пишет bfm.ru.

СП ссылается на данные национальной стратегии экологической безопасности, согласной которым, в России ежегодно образуется примерно 4 миллиарда тонн отходов производства и потребления, из которых 55−60 миллионов тонн составляют твердые коммунальные отходы.