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Потребитель

Алтайский край не вошел в лидеры рейтинга регионов России по объему потребления водки

Лидерами 2020 года по потреблению водки стали Сахалинская и Магаданская области, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные экспертов Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Сало и водка.
Сало и водка.
whenonearth.net

Издание пишет, что на одного россиянина в 2020 году пришлось 4,9 литра «беленькой», что превысило тот же показатель 2019-го на 2%.

Топ-5 лидеров среди регионов России по потреблению водки:

  1. Сахалинская область (12,4 литра, +2% к 2019 году)
  2. Магаданская область (11,6 литра, -2%)
  3. Республика Коми (11,2 литра, +3%)
  4. Республика Карелия (9,8 литра, без изменений)
  5. Чукотка (9,4 литра, -6%)
Бокалы.
Бокалы.
СС0

В то же время «Известия» отмечают, что в лидеры по росту потребления горячительного напитка вырвалась Калининградская область. По данным экспертов, в среднем, на душу населения здесь приходится по 5,6 литров, что на 39% больше показателя предыдущего года. Об этом говорят сухие цифры Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, с которыми ознакомились журналисты издания.

Хотя, если верить словам представителя региона, калининградцы больше пить не стали. Им помогли туристы — в прошлом году в регионе наблюдался небывалый наплыв.

Еще одним феноменом 2020-го стало снижение легального производства водки. Показатель упал на 4,9%, однако ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%.

Акция на водку.
Акция на водку.
altapress.ru

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил «Известиям», что топ-5 регионов по потреблению водки из года в год не меняется, так как в них «серый» рынок спиртного практически равен нулю, поэтому жители пьют легальные напитки.

Кроме того, эксперт добавил, что в указанных субъектах РФ одни из самых высоких зарплат в России.

Справка

Рейтинг составлен на основе данных о продажах спиртных напитков, включая водку, из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также по предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года.

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