Алтайский край не вошел в лидеры рейтинга регионов России по объему потребления водки

Издание пишет, что на одного россиянина в 2020 году пришлось 4,9 литра «беленькой», что превысило тот же показатель 2019-го на 2%.
Топ-5 лидеров среди регионов России по потреблению водки:
- Сахалинская область (12,4 литра, +2% к 2019 году)
- Магаданская область (11,6 литра, -2%)
- Республика Коми (11,2 литра, +3%)
- Республика Карелия (9,8 литра, без изменений)
- Чукотка (9,4 литра, -6%)
В то же время «Известия» отмечают, что в лидеры по росту потребления горячительного напитка вырвалась Калининградская область. По данным экспертов, в среднем, на душу населения здесь приходится по 5,6 литров, что на 39% больше показателя предыдущего года. Об этом говорят сухие цифры Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, с которыми ознакомились журналисты издания.
Хотя, если верить словам представителя региона, калининградцы больше пить не стали. Им помогли туристы — в прошлом году в регионе наблюдался небывалый наплыв.
Еще одним феноменом 2020-го стало снижение легального производства водки. Показатель упал на 4,9%, однако ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%.
Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил «Известиям», что топ-5 регионов по потреблению водки из года в год не меняется, так как в них «серый» рынок спиртного практически равен нулю, поэтому жители пьют легальные напитки.
Кроме того, эксперт добавил, что в указанных субъектах РФ одни из самых высоких зарплат в России.
Справка
Рейтинг составлен на основе данных о продажах спиртных напитков, включая водку, из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также по предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года.