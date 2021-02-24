Алтайский край не вошел в лидеры рейтинга регионов России по объему потребления водки

Лидерами 2020 года по потреблению водки стали Сахалинская и Магаданская области, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные экспертов Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Издание пишет, что на одного россиянина в 2020 году пришлось 4,9 литра «беленькой», что превысило тот же показатель 2019-го на 2%.

Топ-5 лидеров среди регионов России по потреблению водки:

Сахалинская область ( 12,4 литра , +2% к 2019 году) Магаданская область ( 11,6 литра , -2%) Республика Коми ( 11,2 литра , +3%) Республика Карелия ( 9,8 литра , без изменений) Чукотка ( 9,4 литра , -6%)

Бокалы. СС0

В то же время «Известия» отмечают, что в лидеры по росту потребления горячительного напитка вырвалась Калининградская область. По данным экспертов, в среднем, на душу населения здесь приходится по 5,6 литров, что на 39% больше показателя предыдущего года. Об этом говорят сухие цифры Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, с которыми ознакомились журналисты издания.

Хотя, если верить словам представителя региона, калининградцы больше пить не стали. Им помогли туристы — в прошлом году в регионе наблюдался небывалый наплыв.

Еще одним феноменом 2020-го стало снижение легального производства водки. Показатель упал на 4,9%, однако ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%.

Акция на водку. altapress.ru

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил «Известиям», что топ-5 регионов по потреблению водки из года в год не меняется, так как в них «серый» рынок спиртного практически равен нулю, поэтому жители пьют легальные напитки.

Кроме того, эксперт добавил, что в указанных субъектах РФ одни из самых высоких зарплат в России.